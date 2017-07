Uvaldo Luna: "Vengo a dar lo mejor de mí"

Google Plus

Uvaldo Luna atendiendo a medios en la zona mixta | Foto: Luis Aguirre / VAVEL

Luego de la presentación del nuevo uniforme de los rojinegros del Atlas, Uvaldo Luna, refuerzo de los zorros para el Apertura 2017 se tomó un tiempo para atender a los medios. Declaró que llega con la ilusión de poder hacer las cosas lo mejor posible, así como su agradecimiento a la directiva por la oportunidad de defender la camiseta rojinegra.

"Vengo a dar lo mejor de mí y sé que la afición está dandome el mejor apoyo en esto y agradecido con Atlas por darme esta buena oportunidad", señaló el mediocampista. Uvaldo Luna se caracteriza por su buen golpeo a la pelota y por su capacidad de llegada al área rival, su posición es la de mediocampista ofensivo.

Luna terminó su etapa con Patriotas de Boyacá en el fútbol colombiano siendo el máximo anotador del equipo con un total de siete dianas, compitiendo por el título de goleo.

"Desde la temporada pasada Atlas viene haciendo muy bien las cosas, reforzar el ataque, vengo con las ilusiones grandes de poder brindarles lo mejor que hice en Colombia, que fue que metí varios goles y seguir con esa buena racha brindando goles y ser pieza fundamental en el ataque". Afirmó el jugador luego de que se le preguntó acerca de lo que ofrecerá al equipo y a la afición.

El jugador que actualmente pertenece a Tigres y está cedido a préstamo con los Zorros, había presentado problemas musculares hace unas semanas, sin embargo, parece que se encuentra cien por ciento recuperado.

"Tenía una sobrecarga en la pantorrilla, pero a fin de cuentas estoy con el equipo, me siento muy bien, todo se me ha dado gracias al cuerpo técnico, entonces estoy muy bien gracias a Dios". Confirmó Luna.

Debido a las pocas oportunidades que se le presentaban en Tigres, Uvaldo tuvo que emigrar al fútbol colombiano, donde encontró la estabilidad que necesitaba, con buenas actuaciones en el terreno de juego se hizo de un lugar importante en Patriotas.

"Creo que desafortunadamente si no es aquí es en otro lado donde tienes que poner lo mejor de ti. El salir fue un golpe muy duro pero a fin de cuentas me dio madurez y me ayudó a brindar lo mejor de mí a todo lo que viene siendo el fútbol ".

Así fue como concluyó Uvaldo Luna quien se preparará de la mejor manera para brindarle alegrías a la afición rojinegra en la que despierta como en cada torneo la ilusión de un título que merece desde hace mucho tiempo.