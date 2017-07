Christian Tabó: "Están saliendo las cosas que entrenamos en la semana"

Google Plus

El uruguayo marcó el primer gol del juego | Foto: Enrique Ortega / VAVEL

Fue una gran noche por parte de Atlas en el Estadio Jalisco en la bienvenida a un nuevo año futbolístico y además el inicio de la competición de la Copa MX. Ganaron los Zorros (2-1) a Potros UAEM donde hubo un buen funcionamiento por parte de los ofensivos y el propio Christian Tabó colaboró con el primer tanto del juego. El volante habló de cómo se sintió en la cancha y también del recibimiento que tuvo al salir de la cancha por parte de 'La Fiel'.

"De a poco me voy sintiendo bien y mejorando mi nivel, pero lo importante es que el funcionamiento del equipo que este óptimo y se logró hoy al conseguir esta victoria importante en Copa ante Potros", Christian Tabó colaboró con la primera anotación del juego por la vía penal, tomando la responsabilidad del tiro y además ocasionó varias opciones de peligro en el juego.

Uno de los jugadores que también destacó además de Tabó en esta Jornada 1 de la Copa MX fue el debutante Patrick Soko, originario de Camerún y que hizo su debut esta noche ante su afición. Mencionó el jugador uruguayo que será de gran ayuda para el equipo y conforme le vayan dando más minutos, sus actuaciones mejorarán para aportar con el equipo de Liga MX.

Dentro de la jornada 1, donde Atlas fue a ganar (0-3) a la cancha del León, hubo dificultades en la plantilla de los rojinegros, ya que varios jugadores y gente del cuerpo técnico presentaron una intoxicación. Uno de ellos fue Christian Tabó que estaba contemplado para ir a la banca y ser un revulsivo importante en la segunda parte, pero este problema ya lo superó el camiseta número "23".

Se escucharon varios abucheos cuando salió de cambio al 79' por el debutante Joel Pérez, pero el jugador no quiso entrar en tanta polémica. "La gente esta en todo su derecho, es la afición y creo que esta bien y me la tengo que ganar poco a poco. Yo no soy quién para juzgar, a la larga después se van a dar cuenta y siempre estará la gente para apoyar", finalizando así las declaraciones de uno de los jugadores que encaminó el triunfo ante Potros UAEM.