Jahir Barraza: "Era muy importante sacar los tres puntos"

Google Plus

Jahir tuvo dos intentos de chilena en el juego | Foto: Luis Aguirre / VAVEL

Buen o mejor dicho, excelente inicio de temporada ha tenido el equipo del 'Paradero' en la primera semana en las dos competiciones que tendrán en el presente semestre, ayer por la noche derrotaron (2-1) a Potros UAEM para ponerse como líderes de su sector en la Copa MX y aspirar a trascender también en dicho campeonato. Jahir Barraza estuvo participativo en los miutos que jugó ya que tuvo dos remates interesantes a la portería de Vences.

"Si, yo creo que era muy importante sacar los tres puntos hoy, como se hizo el fin de semana pasado sacando los tres puntos. Siempre hay que ganar si o si para poder aspirar a mejores cosas en ambos torneos", Jahir Barraza jugó los noventa minutos ante Potros UAEM teniendo varios intentos de cara a la portería pero que al final no pudo culminar ante la figura de Alejandro Vences.

Este torneo de la Copa MX será tomado con la mayor importancia ya que la mayoría de los jugadores que están de titulares a mitad de semana, buscan ganarse un puesto para después jugar en la Liga MX. Es por esto, que para Atlas es un campeonato que se le da la concentración esperada y así trascender también en el certamen copero.

Durante este partido, Jahir hizo pareja en el inicio del juego con Fidel Martínez una dupla con mucha velocidad y que de momento hizo mucho peligro aunque no cayó el gol."Me sentí bien, es un jugador que ya conozco bien, me tocó jugar con él en Leones Negros. Ya tenemos buen entendimiento y nos entendemos", ambos fueron activos en el duelo e inclusive Martínez provocó el penal.

Finalmente, Jahir declaró que quiere seguir jugando como centro delantero en el equipo. Recordemos que en el torneo pasado, en algunos partido el 'Profe' Cruz lo uso como extremo abierto por la izquierda e inclusive consiguió un gol en la liga MX ante Monarcas Morelia.