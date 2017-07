Pumas será un buen sindoal, aseguran Madueña y Aboagye

Google Plus

Ambos jugadores se perfilan como titulares este viernes | Foto: Atlas FC

Después de la victoria en la Copa MX en la noche del martes, Atlas con todo su cuerpo técnico y jugadores ya están preparando el encuentro de debut en casa durante la Liga MX donde tengan la visita de Univerisdad Nacional donde estrenarán nuevo día y horario para jugar. Esta mañana Clifford Aboagye y José Madueña hablaron de lo que les espera, donde querrán seguir con la buena exhibición del torneo pasado en casa y conservar el invicto en el inicio del torneo.

"Bueno yo creo que el equipo esta muy bien, me siento muy orgulloso de hacer un trabajo maravilloso y tenemos que seguir trabajando a tope para que mantengamos este ritmo de juego", Clifford Aboagye señala que ha sido un comienzo interesante del equipo pero que tiene que continuar a lo largo de todo el torneo para aspirar a más cosas.

"Tenemos equipo para hacer goles"

Se tomó un tiempo Clifford para hablar del debut de ayer en la noche de su compañero de continente Patrick Soko que tuvo destacada actuación provocando la segunda anotación en favor de los rojinegros. El "20" del equipo señaló que los jóvenes que vienen al equipo solo buscan triunfar y de a poco ganarse más oportunidades, fueron apenas estos los primeros minutos del camerunés y se podría pensar en un futuro en una dupla africana en el mediocampo.

La primera prueba en casa será ante uno de los llamados "grandes" del futbol mexicano. Pumas vendrá al Jalisco para abrir actividades en un nuevo año futbolístico en el Coloso de la Calzada Independencia. "El equipo esta bien, venimos trabajando desde pretemporada y ahora estamos listos para enfrentar a cualquier equipo. Pumas es un buen equipo y que tiene buen plantel, cada jugador que tenga la oportunidad podrá demostrar", el equipo universitario tiene ya más de una década sin poder sacar victoria en Guadalajara y en su mayoría han sido empates.

"El 'Profe' Cruz nos ha dado mucha confianza"

A continuación fue el turno de hablar para el lateral José Madueña que como siempre ya es un referente tanto a la ofensiva como defensiva y habló de la situación del equipo que estará peleando por no descender. "Es temprano para hablar sobre esto, apenas es la primera fecha, arrancamos bien ganando en una cancha complicada como visitantes. Pero, es el comienzo y nosotros seguiremos por ese camino y no olvidar el tema del descenso, buscando obviamente liguilla", es una situación complicada hoy en día para Atlas porque se encuentra en el puesto 15° del cociente aunque ya le saca más de cinco puntos a su más cercano perseguidor.

La prueba ante Pumas siempre será bien vista por todos, dada la categoría que tiene el club a nivel nacional. Nicolás Castillo es un jugador importante para los visitantes pero Madueña señaló que no solo se tienen que preocupar por el delantero chileno, los capitalinos tienen buen juego de conjunto y esto lo vendrán a demostrar el viernes.

Sobre el tema de jugar ahora como locales los viernes a las nueve de la noche en el Estadio Jalisco, el lateral rojinegro declaró lo siguiente: "A mi en lo personal no me afecta, me siento bien, a lo mejor se podría tener un día menos de recuperación pero creo que son los suficientes para estar al 100%", a pesar del enojo por el cambio de horario, se espera una muy buena entrada este próximo 28 de julio en la casa de los Rojinegros.