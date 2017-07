Matías Alustiza: "Me he entendido muy bien con Milton"

Google Plus

El 'Chavo' ya anotó su primer gol del torneo | Foto: Atlas FC

Un día antes de que Atlas haga su debut en casa ante Pumas, salió a hablar la figura en el ataque de los Zorros: Matías Alustiza. El equipo viene de haber hecho una gran exhibición en el debut de las dos competiciones que enfrentará en el semestre y buscará trascender en ambos torneos para calificar en los dos. También hubo tema de Selección Mexicana, la dupla que esta haciendo con Milton Caraglio y lo que espera del juego de la jornada 2 ante Universidad Nacional.

"Tuve varios torneos en donde me quede a un gol de ser campeón goleador, pero tranquilo por esa situación. Disfrutar el momento y si llegan los goles serán bienvenidos, pero no tengo esa presión porque después a lo largo del torneo se puede complicar y como lo dije el torneo anterior, si se daba, bienvenido sea para mí y para el equipo", Matías Alustiza no tiene una obsesión por lograr el título de goleo, simplemente que pueda seguir ayudando al equipo para cumplir los objetivos colectivos.

"Cuando uno gana es más fácil corregir errores"

El atacante habló sobre la dupla argentina que esta haciendo en el ataque a lo largo de los siguientes partidos con Milton Caraglio. Que junto a él llegaron jugadores importantes como Luna, Vigón y Erpen, se fueron adaptando y trabajando de gran forma desde la pretemporada. Y ya desde la fecha 1 se vio un buen funcionamiento del equipo que esperan siga igual.

Salió el tema de Selección Mexicana que hace unos días se escuchó que el delantero de origen argentino tenía el interés de jugar con los nuestros. "Para mí sería un sueño poder jugar en la selección, uno como jugador aspira a lo más alto. Pero como lo dije, uno tiene que hacer bien las cosas en su equipo para poder tener una chance. Y bueno, si algún día llega, lo trataré de aprovechar y dar lo mejor de mí como en Atlas", aún faltarían un par de meses para que pueda ser considerado el 'Chavo' como naturalizado y estar en la baraja de Juan Carlos Osorio.

"Yo no soy referente, el único aquí es Rafa"

El rival en turno para este segundo partido del Apertura 2017 será Pumas de la UNAM que al igual que los Rojinegros arrancó con el pie derecho con una victoria. "Siempre salen partidos lindos y más en nuestro estadio, ojalá que mañana salga un lindo encuentro de ida y vuelta, para que pueda haber muchos goles y ojalá sean a favor nuestro", en los últimos partidos entre ambos equipos se han dado empates y buscarán los tapatíos sacar los tres puntos.

"Nosotros tenemos que seguir trabajando de la misma manera que el torneo pasado. En casa hemos sido muy fuertes y ojalá sigamos de la misma manera, porque eso nos va a llevar a cumplir nuestros objetivos que es entrar a una liguilla y soñar con salir campeones", no quiso tocar el tema el camiseta "11" de la pelea por el no descenso y solo enfocarse en trascender en el torneo. Además de estar seguro que a pesar del cambio de día, donde Matías nunca ha jugado en viernes, 'La Fiel' responderá como lo hizo el martes que hizo una gran entrada en el juego de copa.