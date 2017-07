José Guadalupe Cruz: "Hay que tener los pies sobre la tierra"

Google Plus

El Profe tiene su primer triunfo en el banquillo de Atlas frente a Pumas | Foto: Enrique Ortega / VAVEL

Sigue el buen paso del Atlas en el arranque del campeonato, este viernes derrotó (2-1) a Pumas en una gran entrada en la cancha del Jalisco y al igual que esta, el funcionamiento de los Rojinegros. Cruz salió en conferencia de prensa a decir que hay una ilusión por el arranque, pero hay que tomarlo con calma, el semestre pasado no se tuvo el mejor inicio y siempre se puede corregir cuando se va por el camino recto.

"Tuvimos algunas desatenciones, no fue la única la del gol al primer minuto. Después tardamos en ajustar, nuestra defensa, nuestra solidez; cuando esto aconteció, el equipo emparejo las acciones. Creo que el primer tiempo estuvo bastante parejo con pocas opciones claras de gol para ambos arcos y para el segundo tiempo nuestro equipo ha salido más intenso, con rotaciones de posciones y esto ha quitado referencias de marcas que capitalizamos bien", Cruz dice que es una victoria importante por la categoría del equipo, pero aún no se logra nada porque es el inicio del torneo.

"Somos un equipo más sólido de local"

Es muy temprano aún para ver que tiene Atlas para lo que serán las últimas jornadas y una hipotética liguilla, pero a pesar de esto, Guadalupe Cruz se siente satisfecho con lo que se ha hecho hasta ahora. Queda un mundo en el Apertura 2017 y pueden pasar muchas cosas a lo largo de este trayecto que va encaminado bien en un inicio; destacando en estas dos fechas a los refuerzos Milton Caraglio y Juan Pablo Vigón, ambos han sido determinantes en los dos juegos de Liga MX.

Una gran entrada se dio para el debut del equipo en el Estadio Jalisco que a pesar de cambiar del día habitual del juego estuvo ahí 'La Fiel' y el 'Profe' dio su veredicto del apoyo. "El horario de sábado era un horario clásico para el Atlas, identificabas el sonido local y el anuncio los sábados por la noche, era una tradición, algo ya cotidiano. Sin embargo, esta es la lealtad que tanto presumen los aficionados que día a día no dejan de sorprendernos. En lo personal estamos congratulados por eso y la felicitamos, están haciendo un gran papel como el jugador #12", fueron poco más de 43 mil aficionados que se dieron cita en el Coloso de la Calzada Independencia para ver el triunfo local.

"Hay que devolverle la grandeza al equipo"

Mención especial se llevaron Juan Pablo Vigón, que ha regresado al equipo después de tres torneos fuera, dos de ellos en el Ascenso MX y el volante mexicano ha tenido dos buenas actuaciones como titular, ganándoles la carrera a Luna y Martínez siendo que ya a portado dos veces en el marcador. El otro jugador fue Rafael Márquez que parece como si nada después de la lesión sufrida en la espalda, esta noche puso la asistencia para Alustiza y fue el mandón en la zaga defensiva junto a Stiven Barreiro.

"Yo pienso que debemos ilusionarnos todos, sinceramente este es un inicio muy sólido; porque no estamos sacando el resultado por obra de la casualidad o que se equivocó el rival, hemos trabajado buscando hacer el futbol y merecerlo. Pero también tenemos la dualidad, no le podemos decir a la afición que no se ilusione, claro que lo tienen que hacer; nosotros al interior somos sensatos, vamos a festejar con mesura y seguiremos trabajando. Entonces en el siguiente partido ante Toluca vamos ir por la victoria, antes esta la Copa, en donde queremos que sea un torneo de fogueo para nuestros jóvenes", será una semana más para los Zorros con doble juego ambos en el centro del país.

Como cierre a la conferencia de prensa, José Guadalupe Cruz pidió que se chequen los focos rojos que ha demostrado en inicios de partido el equipo. En León, Estrada hizo una gran atajada a Andrés Andrade para evitar que 'La Fiera' se fuera arriba y ahora se fueron abajo en el primer minuto. Ambos inicios se pueden corregir de mejor forma cuando se sacan los tres puntos sentención el 'Profe'.