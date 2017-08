'Profe' Cruz: "Sabemos que Atlas no es invencible"

Cruz tiene su mejor racha hasta ahora dirigiendo a Atlas Foto: ESTO

Sigue siendo un excelente inicio por parte de Atlas en las dos competencias que esta disputando en este Apertura 2017 que de a poco comienza a ilusionar a La Fiel afición que siempre los apoya. Este miércoles venció por la mínima al América en el Estadio Azteca con lo que extiende a cuatro victorias consecutivas su racha en Liga y Copa. Con este triunfo, los Rojinegros están a un paso de consumar el pase a Octavos de final y así seguir con las altas expectativas que se plantearon para este semestre.

" El paso perfecto nos deja con un sabor de boca muy agradable, con sensaciones muy positivas. Tenemos muy claro que esto es solo el inicio del campeonato, ha sido muy prometedor en Copa y Liga. Pero debemos de seguir trabajando en muchos aspectos, hoy más que nunca reconozco el trabajo de los jóvenes y los Sub 20 que han aparecido", Guadalupe Cruz sabe que con estas cuatro victorias que han tenido aún no se ha conseguido nada en el presente torneo.

Debe ser de reconocerse el trabajo que se esta haciendo hoy en día con la Cantera Rojinegra ya que los jugadores han salido con mucha calidad y poco a poco van tomando más protagonismo en la cancha. Ayer en el Azteca terminaron el juego con ocho canteranos y fue Jahir Barraza el anotador del gol, también canterano que sigue siendo el estandarte de todos estos jóvenes extraídos de la Madriguera Rojinegra.

Este partido de Copa MX ante el América es el primero de tres que tendrán en este semestre y esto dijo Cruz sobre si es un parámetro o no de lo que enfrentarán el siguiente viernes en casa. "Me sirve muchísimo porque rectificamos el trabajo que se esta haciendo con nuestros jóvenes, recuperando las Fuerzas Básicas. Porque jóvenes y no tanto se están ganando la oportunidad de entrar a la cancha", con esta victoria que lograron los jugadores rojinegros es una ayuda para lo que verán en la fecha 4.