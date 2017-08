Toluca 3-2 Atlas: puntuaciones de Atlas en la jornada 3 del Apertura 2017

(Foto: Atlas FC)

Los Rojinegros del Atlas perdieron el invicto en este Apertura 2017, luego de caer derrotados 3 goles a 2 en la cancha del Estadio Nemesio Diez, ante Toluca. En un partido polémico por el arbitraje, y que al final los Zorros dejaron escapar dos veces la ventaja en el marcador.

A continuación, se muestra la escala de valores y la simbología con la que identificaremos la puntuación de cada jugador: (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin Calificación).

Miguel Fraga

8) Una excelente primera mitad, no sólo por el penal atajado, sino que al menos salvó al Atlas en 3 ocasiones. Sin embargo en la parte complementaria se le acabó la cuerda, pues tiene cierta participación en las dos anotaciones. No es meramente su culpa, pero pudo hacer más.

Christian González

5) El joven defensor se vio como tal, novato y perdido. En más de una ocasión le ganaron la espalda y nunca pudo frenar a su marca. Más allá de que cometió el penal, su banda se volvió una avenida.

Stiven Barreiro

9) Simplemente el mejor en la cancha, defendió y saco cuanto balón pudo, incluso haciendo el trabajo de otros. Fue certero en la marca y detuvo a unos endiablados rojos en el primer tiempo.

Rafael Márquez

7) En esta ocasión el ‘Káiser’ no se vio tan bien, falló en algunas desatenciones defensivas en la marca y algo lento, más de una vez fue auxiliado por el central colombiano.

José Madueña

7) No sé sí por indicaciones del técnico o confianza en el propio jugador, pero de local, se vuelve en un extremo brasileño, pero de visita parece un lateral italiano, no sube ni por error el mediocampo.

Javier Salas

6) Siempre he reconocido la labor de recuperación y esfuerzo del sinaloense, pero esta vez desapareció, casi no recupero y fue inoperante. Para la segunda parte no regresó.

Clifford Aboagye

8) El ghanés tuvo que dividirse en dos para hacer el trabajo de Salas, ya demás ser Clifford y generar juego al frente. En la parte complementaria no se notó tanto.

Bryan Garnica

4) ¿Jugó? Porque yo no lo vi, la verdad no recuerdo ninguna acción de peligro del casaca 15, y a la defensiva no hablemos, que no aporta nada.

Juan Pablo Vigón

6) Es verdad anotó el primer gol, y toda la afición lo ama, pero más allá del gol ¿Qué más hizo? Nada, no aportó ni en ofensiva o defensiva, simplemente un fantasma.

Matías Alustiza

7) Y hablando de fantasmas, llega el ‘Chavo’, quien en todo el primer tiempo prácticamente ni tocó el balón, y como los grandes goleadores, apareció cuando más se necesitaba, y marcó el segundo gol.

Milton Caraglio

6) Su posición en este tipo de partidos es complicada, pues sí no le llegan balones, para un jugadores de sus condiciones es difícil que él mismo las genere. Sin embargo, lo hizo y produjo el primer gol.

Cambios

Luis Robles

6) El ‘Macue’ entró a recomponer lo que Salas no pudo, y durante 30 minutos lo logró, después no se supo nada de él.

Patrick Soko

5) Rápido, carismático ¿y?, el volante camerunés entró a flotar a la cancha, se presumía su labor sería producir contragolpes, o bien, ser una válvula de escape. No fue ninguna de las dos. La única oportunidad que tuvo, desbordó bien, pero su pase fue lamentable.

Gaddi Aguirre

S.C) Entró faltando 10 minutos, mismos en los que el Diablo le dio la vuelta al marcador. No digo que fuera su culpa, pero estuvo ahí, para bien o para mal.