Luis Reyes: "Estoy motivado por regresar a defender los colores de Atlas"

Foto: Atlas FC

Luego de casi de dos meses de estar en concentraciones con México en las dos competencias que tuvo en el Verano, Luis Reyes regresó desde la semana pasada a defender los colores rojinegros y esta ansioso de volver a jugar con Atlas en este torneo que ya ha comenzado para el equipo de José Guadalupe Cruz. El lateral dialogó acerca de Selección Mexicana, su situación en el equipo y lo que espera del juego de viernes ante América.

"América es un gran equipo, ahorita están en un gran momento y con Cecilio Domínguez siendo su jugador más desequilibrante y al cuál debemos prestar más atención, tenemos que tener mucho cuidado. Pero nosotros nos tenemos que preparar para lograr un buen partido y conseguir la victoria este viernes en casa", Luis Reyes sabe de lo importante que es el juego ante las Águilas y que los puede seguir poniendo en la parte alta de la tabla general.

No podía faltar el tema de Selección Mexicana en esta conferencia de prensa, que al ser el 'Hueso' el único jugador que repitió en las competencias que se jugaron en junio y julio tiene un aopinión predilecta. Luis defendió a capa y espada el proceso que ha llevado Juan Carlos Osorio, que aunque no se lograron los objetivos en Copa Confederaciones y Copa Oro, seguirán trabajando para que puedan tener un lugar en las siguientes convocatorias de la eliminatoria en Septiembre.

Se esperaba que el camiseta "14" volviera a ver minutos con el equipo desde el partido ante Toluca del pasado domingo, pero no pudo pasar esto debido a un problema que tiene y él mismo lo explica. "Mañana me van a hacer un diagnóstico para ver cómo sigo, yo encantado de la vida por estar en la cancha, pero si no estoy al 100%, no voy a arriesgar el trabajo de mis compañeros", en dado caso que no este el seleccionado nacional, tomaría su lugar Daniel Arreola por el sector defensivo izquierdo.

"Nosotros tenemos que tener el balón, hacer lo que venimos haciendo y atacar. Estar bien parados atrás y las opciones de gol que tengamos debemos aprovecharlas", aprovechar la localía en el Estadio Jalisco para Atlas desde hace un año será clave y para poder lograr su tercer triunfo del torneo; deberán hacer uso de buena forma de su casa este próximo viernes ante el América.

En el período de transferencias en junio pasado, se especuló mucho acerca de la salida de varios futbolistas del conjunto rojinegro, pero al final se quedaron la mayoría. "La directiva hizo un gran trabajo para mantener la base del equipo, con los que llegaron (Caraglio, Luna, Vigón, etc) la verdad el equipo se hizo más fuerte. Hay un sueño muy grande que es ser campeón y tenemos que trabajar para hacerlo", con el plantel que se ha armado para este Apertura 2017, los Zorros tienen todo para poder trascender y lograr el primer objetivo que es calificar.