El peso del Mago

Desde el anuncio de su traspaso a los rojinegros, la afición se ilusionaba con el joven africano. Balón de bronce en el mundial Sub 20, más los elogios de varios expertos del tema eran suficientes para generar grandes expectativas en los corazones de la Fiel. Desde su presentación en contra de los Tigres, se supo que la directiva había acertado. Sin excusas de adaptación, en menos de cinco juegos se adueñó de un puesto en el once inicial. Para el final de la temporada pasada, ya era un consentido de la afición.

Clifford, un virtuoso del balompié, elegante, preciso y luchador no estará con los zorros por lo que resta de campeonato. Una doble lesión en la rodilla lo marginará de las canchas todo el Apertura 2017, ya son varios los elementos de los zorros no elegibles para su director técnico, sin embargo, ninguno tan influyente como el actual. El número 20 es el engrane más importante en el esquema de la furia, y sin él, José Guadalupe Cruz tendrá que cambiar casi por completo su sistema de juego.

Aboagye cumplía la función de segundo contención en el equipo rojinegro. Javier Salas, el encargado de recuperar balones, hacer sentir la marca y ser una buena opción de salida, no obstante, el ex dorado no ha podido cumplir ninguna de las funciones de su posición de manera completa, y es su complemento quién se ha echado el equipo al hombro para llevarlas a cabo. El ghanés es la mejor opción de salida que tiene el equipo, con la ausencia de Márquez, ni Barreiro, ni Arreola tienen la capacidad para ejecutar esta labor, y quién debería estar más preocupado por abrir el campo, generar opciones de gol y meter pases al hueco, es obligado a bajar 50 mts para cumplir labores extras.

Atlas no solo pierde salida sin el 20, pierde recuperación también. Tan solo el partido pasado en el primer tiempo en contra de América, Aboagye recuperó 8 balones, por solo uno de su compañero en la contención. Ya se ha probado a Robles en esta posición y tampoco cumple con las condiciones para suplir al "mago".

Por si fuera poco, el sistema de Cruz es uno que se basa en la posesión de la pelota. Atlas no domina el contragolpe, y sin Clifford en el campo, no hay quién de claridad en medio terreno, no hay ningún elemento con la suficiente capacidad de limpiar las zonas y abrir hacia los costados. Básicamente, él solo estaba haciendo la tarea de los dos contenciones.

El panorama en la madriguera luce muy gris en lo que resta de campeonato. Veracruz ha recortado la distancia a solo dos puntos en el tema porcentual, el equipo, incluso con el ghanés en el campo, ha perdido en dos ocasiones situaciones claras de ventaja que no ha sabido aprovechar. Ahora sin su pilar, sin su hombre clave, lo que sigue para el Atlas, es sin duda una larga campaña que necesitan enmendar de inmediato. El Profe Cruz y compañía se enfrentan a un verdadero reto.