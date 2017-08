La Madriguera - Semana 5 Apertura 2017

Foto: Azteca Deportes

1° Se acabó el colchón

Atlas sabía que la prioridad del torneo era la salvación. Con solo Veracruz debajo de ellos y con un Lobos que es difícil de predecir debido a la volatilidad de su porcentaje, la presión era alta. Todo parecía color rosa al arranque, ocho puntos de ventaja y un Atlas que se veía sólido para encaminarse a salvar la categoría. Todo eso ha quedado esfumado. Solo un punto separa al equipo tapatío de la quema. De nuevo, igual que en el terreno de juego, los zorros desaprovecharon la ventaja que tenían.

2° Uno más a la lista

Es increíble, incluso algo extraño todo lo que sucede en el entorno del Atlas. Mucha de la planeación para el torneo se ha tenido que tirar por la borda. Del once inicial pretendido por el estratega ya perdió a cinco jugadores, si bien el equipo no solo se conforma por los titulares, es complicado adecuar sobre la marcha después de todo lo trabajado antes. Ahora Milton se suma a esa lista, que si bien no quedará fuera todo el torneo, serán por lo menos dos partidos o más. Vaya situación para José Guadalupe, cada día luce más complicado el panorama y hoy no es la excepción.

3° Arranque de miedo

Son ya dos encuentros seguidos en los que por 45 minutos, Atlas es borrado de la cancha. Contra América en casa, fueron dominados, y de milagro no encajaron gol en contra. Ahora contra Cruz Azul, más de lo mismo, pero ahora sin la fortuna del juego pasado. En menos de 15 minutos ya perdía por marcador de dos a cero. Y no se notaba ninguna reacción severa, fuerte, ni siquiera en la actitud. No hay llegada, no hay punch, ni siquiera circulación. Parece que todo el entendimiento que se vio en el semestre pasado ha quedado olvidado. Las bandas que eran el arma principal, ahora son peligro para ellos mismos. No hay nadie que se ponga el overol del equipo en estas situaciones. Si es cierto que hay bajas; pero si se excusan de eso, terminarán haciéndolo frente a equipos de Liga de Ascenso.

4° Auténtica Cáscara

Desde el primer tiempo la academia se vio obligada a modificar, tanto por la expulsión como por la lesión. Para la segunda mitad, los jugadores no sabían su rol en el campo y algunos no estaban para cumplir el asignado. Madueña apareciendo de central, Fidel de contención y dando salida al equipo. Vigón perdidísimo y dando patadas, de Uvaldo mejor ni hablemos, no tiene ni condición física ni de juego para estar en primera división por lo mostrado ayer. Barraza lo mismo, jugando de enganche, Tabó y Garnica inoperantes. Todos bajan todos suben. Nunca hubo orden. En el afán de ir a buscar el resultado, terminaron perjudicándose a sí mismos. No está mal querer tener una postura ofensiva, pero hay ocasiones en las que hay que tomar decisiones diferentes. Atlas jugó todo el segundo tiempo sin centrales, recordando que Arreola es lateral habilitado. Tachesota para el profe cruz, no por la postura, sino por la falta de inteligencia en la estrategia planteada.

5° Futuro Oscuro

Los rojinegros han bajado su nivel de manera considerable, pero esto apenas comienza, la verdadera prueba de fuego no ha iniciado. Faltan casi dos tercios de campeonato y el siguiente duelo es de los más cruciales del Apertura. Solo tres días de descanso, que deberían ser de arduo trabajo. Atlas no puede darse el lujo de presentar los mismos argumentos futbolísticos que en las últimas dos semanas. Lobos BUAP representa la oportunidad perfecta para recuperar la confianza, no porque sea un rival endeble ni mucho menos, al contrario, lo que significaría ganarle a los poblanos, por lo sorpresivo que se han mostrado en el campeonato y sobre todo viéndolo desde el tema porcentual, este partido es crucial para el caminar rojinegro.

6° Cruz Azul

Atlas hizo muchas cosas mal, pero gran parte de ellas fueron debido al gran funcionamiento del cuadro de Jémez sobre todo en la primera mitad. Siempre presionando hasta tres cuartos de cancha, asfixiaron a un rival, que se mostraba necio en salir con la pelota por el piso. Incluso los volantes Baca y Silva ayudaban al pressing y fueron clave en la victoria celeste. Édgar Méndez, sin ser tan participativo para ser ese delantero perspicaz, rápido de mente y brillante en momentos que su equipo lo necesita. De nuevo el azul estuvo sufriendo, pero por voluntad propia, hubo lapsos de juego en donde no prestaban la pelota, no había porque cederla ante la nula efectividad del rival. Al final salen con una muy merecida victoria y con aspiraciones de algo más en este precoz inicio de campaña.

7° En Frío

Tal como lo mencionamos, el equipo no se mostró porque prácticamente no hubo equipo. No habían colaboraciones, no se apoyaban donde necesitaban. La pelota no se trataba de buena manera. Arreola en lugar de avanzar siempre buscaba el trazo largo que rara vez funcionó. Vigón ha demostrado que está perdido en la cancha, ahora se intentó por el medio campo y sigue sin funcionar, incluso debió haber sido expulsado.

Los laterales no se hayan, no hay esa misma química que hubo el torneo anterior. Garnica y Madueña pocas veces se acompañan y cuando lo hacen terminan perdiendo por falta de entendimiento. Reyes no encuentra socio ni en Tabó ni en Vigón, es por eso que se ve obligado a querer hacerlas solo y no ha podido.

Urge un refuerzo en mitad de campo, Atlas no está diseñado para ser un equipo que persiga, que salga a velocidad, que juegue al contragolpe. Luis Robles no ha mostrado ni la mitad de lo que fue hace unos meses. Al joven Zaldívar no se le dan oportunidades. Incluso Fidel se vio más lúcido entrando de cambio, con más idea que varios. Espero para el siguiente encuentro verlo en el once después de tan malas actuaciones de Tabó, Vigón y la baja de Milton.