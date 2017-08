José Guadalupe Cruz: "Los errores de concentración están siendo claves"

Foto: Rafa Fernández / VAVEL

Tercera derrota en fila para Atlas, después de haber iniciado con cuatro victorias consecutivas el torneo Apertura 2017 en las dos competiciones que disputa. Ayer por la tarde perdió contra Cruz Azul (2-1) en un partido muy cortado y ríspido donde hubo varias eventualidades. Sobre la actuación, en especial del árbitro salió a hablar José Guadalupe Cruz y también confirmar el status del delantero Milton Caraglio que salió del campo después de un fuerte choque.

"La expulsión es inexistente (a Stiven Barreiro) definitivamente no hay ni foul, por consiguiente es una equivocación. Mientras que el caso de Milton Caraglio, tuvo una contusión, fue necesario suturar cinco puntos y por dentro. Afortunadamente Caraglio esta consciente, responde a todas las preguntas perfectamente y no será necesario que ingrese al hospital, pero lo perderemos varios partidos", este fue la opinión que dio el técnico acerca de las dos jugadas polémicas del encuentro y sobre todo la salud de Milton Caraglio.

"Influyó el arbitraje"

No trató de justificar el 'Profe' Cruz la derrota debido a la expulsión que sufrió su central colombiano, pero si infulyó para el desarrollo del juego. Admite que le ha costado mucho al equipo los primeros tiempos, sobre todo en los dos últimos juegos donde han dejado mucho que desear y hoy (ayer) si tuvieron goles en contra, además de los errores de concentración e intensidad que ha habido.

"Nuestro partido fue malo en terminos generales, aunque cerramos bien los últimos minutos. Pero este equipo no esta para jugar bien solo ese tiempo, en el segundo tiempo mejoramos las circunstancias del encuentro, pero no me ha gustado mi equipo", es consciente Cruz que ha bajado considerablemente el nivel del Atlas en este partido y aunque quisieron regresar, ya no les alcanzó.

Una ausencia que ha pesado es la de Rafael Márquez que se ha ausentado de los dos últimos juegos de liga donde se han observado las peores actuaciones del equipo. "Rafa representa mucho para nostors, dentro y fuera de la cancha", también habló de la baja de Clifford que dijo es su mejor jugador de todo el equipo. Además de estas dos ausencias, tanto Cándido Ramírez como Leiton Jiménez estarán fuera el resto del torneo, bajas que han pesado desde el inicio del torneo.