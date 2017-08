'Profe' Cruz: "Nos faltó malicia para cerrar el partido"

Google Plus

Los Rojinegros del Atlas se llevaron un punto como locales, o perdieron dos. Luego de empatar a un gol frente a Lobos BUAP, rival por no descender. A lo que el ‘Profe’ José Guadalupe Cruz, asegura les faltó malicia para cerrar el juego, un error que al final pagaron caro. Incluso, habló sobre la nueva expulsión a Stiven Barreiro.

“La expulsión es inexistente, no hay ni falta, evidentemente es una equivocación. No puedo decir que hay una persecución, es obvio que hay errores, de manera consecutiva nos han afectado a nosotros, estos no sirve de aprendizaje, y a los árbitros también”.

El ‘Profe’ no quiso abundar sobre el tema arbitral, ya que reconoce que se equivocaron en los últimos dos juegos, pero pide que se haga lo mejor posible, además, considera que no hay una persecución contra Barreiro o el Atlas.

“Nuestro respaldo a los árbitros, no queremos que nos ayuden, queremos que sean imparciales, que hagan su labor lo mejor posible, evidentemente sí ha afectado la ausencia de un jugador con tantos minutos. Es que se puede ir fuerte, pero no malintencionado, sí fuera con la intención de romperle la pierna, lo acusó y tampoco lo defiendo, pero el futbol es de contacto, de fuerza, nosotros no podemos darnos el lujo de jugar light, Barreiro juega en una posición en la que tiene que hacer valer su presencia”.

El conjunto rojinegro, ha sufrido bajas por lesión y el estratega argumentó que tienen en carpeta algunos posibles refuerzos, pero que no se lo tomarán a la ligera, ya que deben analizar profundamente a quien deben traer.

“Tenemos todavía un poco de tiempo, se los dije en un principio, cuando se empezaron a dar estas bajas, que no queríamos a alguien sólo porque sí, en ese sentido, el análisis debe ser profundo, con las ligas iniciadas, no es tan fácil ir y quitarles a sus mejores jugadores, estamos analizando y teniendo un poco de paciencia, hay una muy palpable, pero aún no es un hecho”.

Al final del partido, el ‘Profe’ asegura que les ganó la euforia, ya que el momento de gol, parecía que se convertiría en el de la diferencia. Sin embargo, tan sólo dos minutos después, Lobos empató con un gol de Amaury Escoto. El técnico rojinegro asegura que su equipo se desconcentró en los minutos finales.