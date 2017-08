José Madueña: "Estamos a muerte con el Profe"

Madueña metió la mano para el penal a favor del América en el segundo tiempo | Foto: Enrique Ortega / VAVEL

Ayer por la noche, los Rojinegros no pudieron volver a la senda del triunfo y cayeron (0-2) ante las Águilas del América en casa, resultado que los deja para pelear su pase a la siguiente ronda de Copa MX en suspenso. Ante el mal momento del equipo habló José Madueña sobre los problemas que se tuvieron en en este partido y buscarán corregir los errores en este descanso que viene por Fecha FIFA.

"La fortuna no nos ha acompañado"

"Nos vamos tristes después de la derrota, creo que no hicimos el mejor partido y ya esta trataremos de seguir adelante. En el penal, la pelota me pega en la mano, intente quitarla pero ya me fue imposible por la velocidad del balón", José Madueña esclarece todas las dudas sobre si era penal o no en la segunda jugada de la anotación visitante.

Este partido ante el América era de suma importancia, porque en caso de haber conseguido un resultado positivo hubieran avanzado a la próxima ronda de Copa MX. Al no darse ni el funcionamiento ni el resultado favorable, Atlas se jugará el pase en la fecha 6 en casa de Potros UAEM con el objetivo de al menos sacar una unidad que los ponga como uno de los segundos mejores lugares.

"Posibilidades tendremos y las iremos a buscar"

A lo largo de todo el encuentro en la cancha del Estadio Jalisco, se escuchar gritos del respetado para exigir la salida del banquillo de José Guadalupe Cruz, esto mencionó al respecto el jugador rojinegro. "Nosotros estamos con el Profe, en lo personal yo tengo un año trabajando con él y sigo confiando en su manera. Creo que seguimos a muerte con él, lamentablemente los resultados no se han dado y reflejado en la cancha, vamos a salir de esta", decía el lateral.

"La afición nos ha apoyado siempre y nos ha bancado a lo largo de los juegos a pesar de las malas rachas que ha tenido el equipo. Lo que yo les puedo decir es que el grupo se esforzará aún más cada partido y no queda de otra que disculparnos con ellos, confiando en que llegaran los buenos momentos", finalizó el jugador de Atlas sobre el apoyo que siempre de 'La Fiel'.