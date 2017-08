¿Debe quedarse o irse el 'Profe' Cruz?

Google Plus

Los rojinegros no la pasan bien en el Apertura 2017, siguen sin poder levantarse en la liga, se encuentran hasta el fondo de clasificación y son últimos en la tabla del cociente, por ello se enciende los focos rojos en la madriguera, en la que los días del técnico rojinegro, el Profe Cruz, parecen estar contados.

Ante el receso de la Liga MX por la Fecha FIFA, le vienen bien al equipo tapatío, pues deberán de redoblar esfuerzos en busca de obtener buenos resultados cuando se reanude el torneo; Atlas no levanta desde la jornada 2, fecha en donde conquistó su última victoria, actualmente tiene una cosecha de 2 triunfos, 1 empate y 4 derrotas tendiéndolo así, en el puesto número 13 de la clasificación con 7 unidades.

Por si fuera poco, tras los malos resultados obtenidos desde la fecha 3 hasta ahora, el cuadro rojinegro es el último en la tabla del descenso con 83 puntos con un cociente de 1.1067.

En la mitad de semana, el estratega de los rojinegros acepto el mal paso de su equipo, por lo que aseguró que saldrán de la racha negativa y no piensa en renunciar: “Es parte de lo que uno tiene que enfrentar como entrenador, así es el fútbol, como tenía presupuestado un plantel al arranque del torneo y hoy está distinto. Estamos sólidos y convencidos, en algún momento se va a terminar esta mala racha. Será la directiva quien evalúe, nunca lo hice (pensar en renunciar), cuando lo piensas es cuando reconoces que no tienes capacidad, no es mi caso. hay que hacerse cargo de las circunstancias y consecuencias. Estoy trabajando con el equipo para salir rápidamente de eso”

Deberá la Furia Rojinegra cambiar el chip en la jornada 8 cuando enfrenten a Tigres como de local, sin duda será una dura prueba para el Profe Cruz, en ese encuentro veremos de que está hecho el técnico de los tapatíos, por un lado si se obtiene un mal resultado estaríamos hablando de que sería el tercer estratega que es cesado en el Apertura 2017.