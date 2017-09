Miguel Fraga: "Necesitamos comenzar a sumar de tres"

Google Plus

El capitán zorro habló de lo que viene para el equipo en la segunda parte del torneo | Foto: Atlas FC

Después del descanso que tuvo la Liga MX por la Fecha FIFA, regresará a la actividad la jornada ocho del torneo local donde los equipos comenzarán a subir el nivel dada la instancia en que se encuentra. Atlas sigue buscando salir de la mala racha en la que está inmerso y que se vaya esta seguidilla de juegos sin sumar el viernes cuando reciban a Tigres. De la actualidad del cuadro tapatío, habló ante los medios de comunicación esta mañana el guardameta Miguel Ángel Fraga.

"Obviamente el equipo está consciente de la situación que estamos pasando, no queremos tapar el sol con un dedo. Sabemos que estamos urgidos de sumar de a tres por el lugar que se ubica Atlas en la porcentual. El equipo aprovechó este lapso para trabajar algunos aspectos que podíamos mejorar para iniciar un buen andar. Aproximadamente en estas fechas durante el torneo pasado, fue donde el equipo repuntó y tuvo cierre. Esperemos que Tigres sea nuestro trampolín para pensar en grandes cosas", Miguel Fraga consciente del momento que pasa el equipo por el descenso ya se enfoca en sumar este viernes.

La prueba para este viernes será de las más complicadas del torneo, ya que Tigres viene a visitar la cancha del Jalisco con sus múltiples estrellas. Ante las diferencias que existen en la plantilla de Rojinegros y Felinos, Miguel al final de cuentas dice que se enfrentan once contra once jugadores y van a buscar sacar el resultado. Dejando de lado cualquier miedo que pueda imponer el cuadro de Ferretti, mencionando que irán por el triunfo y regalarle un triunfo a 'La Fiel'.

"Buscaremos los tres puntos ante Tigres"

Al ahora capitán de Atlas se le preguntó sobre el líder, Rafael Márquez y esto fue lo que contestó. "Claro que ha afectado la salida de nuestro capitán y persona de peso en el vestidor. No es una excusa, el equipo no lo está tomando así, sabemos que debemos regresar a la senda de la victoria. Si queremos seguir peleando arriba, nuestra única opción es ganar. No creo que exista ningún referente mejor que Rafa en el futbol mexicano y es obvio que su baja nos ha afectado", dijo.

La última incorporación del equipo, Ravel Morrison llegó ayer a la institución para incorporase de lleno a los trabajos. Sabiendo de toda la calidad que tiene el futbolista inglés, Fraga lo califica con características similares a Clifford y es un hombre que los ayudará. Espera el número 30, que el mediocampista se adapte lo más rápido posible para que ya pueda apoyarlos en la cancha.

"Los resultados no se han dado por aspectos mínimos"

"Para empezar a voltear a ver arriba y dejar de lado el fondo, nuestra misión es que empiecen a llegar los puntos de a tres. La convicción del equipo esta para eso, creo que se ha trabajado para eso y espero que Atlas no paré hasta que se logren los objetivos", con un punto de desventaja en la porcentual peleando con Veracruz, es fundamental que se cambien los resultados desde ya.

La situación que pasa el equipo hoy, le ha generado mucha presión al estratega José Guadalupe Cruz y todos a la interna lo quieren apoyar. "Todos estamos a muerte con el 'Profe' y muy comprometidos. Esa es nuestra urgencia de sacar puntos, para poderlo respaldar así a él. Esperamos que su proyecto sea muy largo, lo queremos muchísimos años aquí, estamos contentos con él. Queremos pedirle paciencia a la afición, tenemos a la mejor de todo el país que se refleja en las entradas. Les daremos buenos resultados de la mano del profesor", comunicó el michoacano.

"Tenemos al mejor entrenador de porteros de México"

Ya para terminar, Fraga descartó completamente que un cesé del estratega ayude al equipo. Al contrario, lo que debe hacer el conjunto Rojinegro es seguir trabajando para que se den los resultados, se formó un muy buen plantel para que trascendamos en la Liga. "Este viernes debemos dar un golpe de autoridad para meternos en la pelea" y a partir de este encuentro ante Tigres de la UANL cambie todo de una vez por todas.