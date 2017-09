Atlas con la intención de romper su mala racha cuando enfrente a Tigres

Google Plus

(Foto: Club Atlas)

Regresan las acciones a la Liga MX, luego del receso del torneo por la Fecha FIFA, los 18 equipos buscan acelerar su ritmo para poder encaminarse a la clasificación en la lucha por el título del Apertura 2017.

Para esta jornada, los Rojinegros enfrentan a Tigres este viernes como parte de la fecha ocho, el encuentro se disputará en el Estadio Jalisco a las 21:00 horas, ambos equipos lucharán a toda costa para conquistar los tres puntos en juego.

Estos dos conjuntos viven realidades distintas, por un lado el cuadro tapatío no levanta desde la jornada 2, llega con sed de poder regresar a la victoria, ya que llevan cinco fechas sin poder hacerlo y además, buscan salir del fondo de la tabla porcentual, por su parte el equipo regiomontano mantiene un paso perfecto en la liga donde busca la cima en la clasificación.

La madriguera actualmente tiene una cosecha de 2 triunfos, 1 empate y 4 derrotas tendiéndolo así, en el puesto número 13 de la tabla general con 7 unidades.

Los dos técnicos aprovecharon el paro de la liga para ajustar su esquema táctico, el estratega de los Zorros, el ‘Profe’ Cruz, tiene una dura prueba ante los felinos en donde tratará de parar el ataque felino y así, poder jugarle al tu por tu en busca de la victoria, en este encuentro veremos de que está hecho el técnico de los tapatíos, por un lado si se obtiene un mal resultado estaríamos hablando de que sería el tercer estratega que es cesado en el Apertura 2017.

La Furia Rojinegra suele ser fuerte en su casa, aprovechará su localía para lograr su tercer triunfo de la temporada y poder retomar su rumbo en la zona de clasificación, pero no deberá confiarse ante un rival que tiene armas para cambiar el rumbo del partido, en las estadísticas de los enfrentamiento entre estos dos equipos, Atlas logró en el torneo anterior vencer a Tigres, pero no así cuando se ven seguidos jugando como de local, donde no lo derrota desde el Clausura 2007 y Clausura 2008.