'Profe' Cruz: "Hoy las cosas salen como lo habíamos planeado"

Los Rojinegros del Atlas sumaron su tercer triunfo consecutivo en el torneo, esta vez a manos de Santos, luego de vencerlos 1 gol a cero, con la solitaria anotación de Bryan Garnica. El triunfo ante un rival por no descender se vuelve clave en la lucha de los Zorros por quedarse en Primera División, así lo explica el técnico José Guadalupe Cruz.

“Hace rato que el equipo no hilvanaba tres victorias consecutivas, y hoy lo logramos, sobre todo cuando tenemos tres partidos que pueden determinar el futuro inmediato del equipo. Es un gran resultado, hay que ser sinceros y ecuánimes, la verdad en el primer tiempo nos supera Santos, en el segundo tiempo hicimos los ajustes. Nulificamos su ataque y lastimamos su defensa. Estoy contento con el resultado y la actitud de los jugadores, sin embargo, estamos distantes del funcionamiento que nos gusta”.

De acuerdo al ‘Profe’, la estrategia y la corrección táctica en el segundo tiempo, fueron los factores determinantes para llevarse los tres puntos a casa: “En el segundo tiempo se hicieron unos ajustes tácticos que el rival no descifró tan fácilmente, tuvimos oportunidades para incrementar la diferencia, Jonathan ha sido factor en dos atajadas, esos 25 minutos me gustó del equipo, aunque al final sufrimos demasiado”.

El técnico de Atlas se va feliz con el triunfo, pero asegura que aún deben seguir sumando, y más ahora en esta semana con dos partidos en casa: “Nos hemos acercado a dos puntos con un partido pendiente, no se define el tema porcentual, pero estamos sumando a nuestra causa, y sí logramos superar a Santos y a otros equipos, por supuesto que lo debemos de hacer. De entrada, el objetivo inmediato, es volver a una liguilla, entendemos que es posible, y debemos aspirar a ello. Nos restan dos partidos esta semana, que son vitales en casa”.

Para finalizar, Cruz explica porque Alustiza no inició el partido, y el poco tiempo de trabajo que tendrán de cara al siguiente duelo, el martes ante Monarcas: “En casa son seis puntos sumamente importantes, el martes ante Morelia, vamos analizarlo a fondo. Matías llevaba 13 días en los que no había trabajado al parejo del equipo, inclusive no hizo el viaje del fin de semana en Estados Unidos, y entiendo que un jugador de 34 años como Matías, que es muy importante, hay que dosificarlo, sí hoy lo ponía los 90 minutos, prácticamente lo pierdo para el martes, Hoy las cosas salen como lo habíamos planeado, entra y nos cambia el partido”, finalizó el técnico de Atlas.