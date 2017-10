Fulmina Caraglio a Xolos

Google Plus

Xolos: Lajud; Aguirregaray (Martin, min. 66), Donatti, Valenzuela (C), Aguilera, Pérez; Musto, Chávez (Iturbe, min. 45), Malcorra; Bolaños y Bou.

Atlas: Ustari (C); González, Arreola, Barreiro, Reyes; Salas, Ávila (Erpen, min. 71), Garnica, Vigón, Morrsion (Robles, min. 77); Caraglio.

El camión atrás de los Rojinegros del Atlas volvió a estacionarse en el Estadio Jalisco y sirvió para derrotar por la mínima a Xolos de Tijuana. Partido de pocas emociones, pero que al final le servirá para subir posiciones en la tabla general y alargar más la distancia con los equipos que pelean por no descender en la Liga MX.

Adrenalina al por mayor en el inicio del partido, no pasaba el minuto de juego cuando Atlas avisó en la portería de Gibran Lajud. La acción terminó en un gol vistoso de Juan Pablo Vigón, pero fue anulado por offside ya que el canterano rojinegro no anticipó el movimiento de Caraglio. Seis minutos más tarde, Xolos con su atacante argentino Gustavo Bou dejó ir la más importante del juego en un balón en el área que dejó vivo el ‘Hueso’ Reyes y el tiro de la ‘Pantera’ no llevó dirección de portería.

Los intentos de Atlas siguieron siendo los más constantes, aprovechando su velocidad que tenía por las bandas con Reyes y Garnica aunado a los errores infantiles en los despejes que hacía el cancerbero canino. Un nuevo gol le anularon a los del ‘Paradero’ en gran combinación entre Reyes y Caraglio que finalizó Brayan Garnica, pero el extremo estaba en clara posición adelantada.

Una más hubo para los dirigidos por José Guadalupe Cruz antes de regresar a los vestidores. Falta en los linderos a favor de los locales y la oportunidad ideal para que el refuerzo ingles se mostrara. Ravel Morrison se encargó de colgar su cobro al travesaño y dejar con el grito de gol en suspenso, a los más de 23,000 espectadores de esta noche en el Jalisco.

Uno bastó

Pocas acciones se dieron en el complemento que inquietaran a los arqueros. Fue hasta el 61’ la primera importante en el área. Fernando Guerrero marcó un penal muy polémico cuando Stiven Barreiro cayó en un forcejo con Víctor Aguilera, siendo suficiente para el central señalar al punto penal. Milton Caraglio fue el encargado de disparar, lo hizo efectivo con fuerza al centro y con esto, el delantero argentino, se quitó un gran peso de encima al haber fallado una pena máxima ante América en el inicio del torneo y poner a un cierto sector de la afición en su contra.

La ventaja por la mínima, provocó que los cambios en la banca de los rojinegros anfitriones fueran para reforzar la zaga defensiva e impedir cualquier opción de Tijuana. Propuesta que al final resultó, porque mantuvieron al margen a Bou y Bolaños, que se unió a una buena barrida de Arreola en el área chica para que Ustari tuviera otra cabaña en cero en el torneo. Del otro lado de la cancha, dos contragolpes no pudieron ser finalizados por Caraglio y Garnica en tiros fuera del área que dejó en el rebote Lajud.