'Profe' Cruz: "No estamos jugando el futbol que nuestra gente y nosotros queremos"

Google Plus

Con la victoria ante Xolos, Atlas ya no bajara del 15° lugar en la tabla de cocientes | Foto: Enrique Ortega / VAVEL

Cada vez hay más tranquilidad en el entorno de los Rojinegros, gracias a su victoria (1-0) de ayer ante Xolos que los mete de momento a puestos de liguilla y tomar unos días de descanso previo al Clásico Tapatío correspondiente a los octavos de final de copa mx. Cruz valora mucho la victoria por las circunstancias de estos últimos días en la carga de trabajo y seguir con altas posibilidades de acceder en torneos consecutivos a la fase final del campeonato.

“Todos los triunfos te deben de dejar sino plenamente contento y feliz, siempre serán bienvenidos. Es un resultado y partido muy trabado, lo hemos buscado de principio a fin porque lo necesitamos para nuestros objetivos. Conscientes que en 6 días hemos jugado 3 partidos y la realidad es que hay que felicitar al equipo por el gran esfuerzo”, para el 'Profe' Cruz cuando se pelea por no descender las formas deben quedar de lado y más aún con la agenda reciente tan cargada.

"Los jugadores han dejado hasta la última gota de sudor"

Es muy cuestionable esta victoria que consiguió Atlas, porque ha sido una tradición en el conjunto de los Zorros ir al frente en cada uno de los juegos sin importar donde se presente. Guadalupe Cruz es consciente de esto y que no es del agrado de nadie en la interna y externa del equipos las formas, pero la carga excesiva de partidos junto a las lesiones que vienen desde que comenzó el torneo, se debe tener conciencia de esto.

"Hicimos hasta el último esfuerzo para que José Madueña pudiera estar esta noche, pero su molestia en el tobillo no lo dejó y fue dejado fuera del partido. Muchos se preguntarán también de la ausencia de Matías Alustiza, él no pudo estar por un problema en su pierna derecha con los isquiotibiales y es algo anormal en el futbol mexicano jugar 3 partidos en 6 días", a pesar de estas lesiones de jugadores claves, valora mucho que en su plantel se este dejando todo y con pocos días de descanso para que los objetivos se vayan cumpliendo.

No se debe olvidar que este miércoles hay Clásico Tapatío y es uno de los partidos más trascendentales del campeonato. Porque muchas de las críticas que Cruz ha recibido desde su llegada es por la eliminación ante Chivas en cuartos de final del torneo pasado. Es por esto que será muy clave el partido ante Guadalajara de la próxima semana.

Al termino de la conferencia de prensa, ya fuera de micrófonos se le preguntó a Cruz acerca de la no convocatoria de Uvaldo Luna y el delantero ecuatoriano Fidel Martínez que habían tenido minutos a lo largo del torneo, a pesar de que no fueran regulares. Luna no estuvo ni siquiera en banca por haber llegado el día jueves tarde al entrenamiento, por el lado del camiseta "9" de los tapatíos fue simple decisión técnica.