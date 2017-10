Brayan Garnica: "Ya estamos pensando en Chivas"

Google Plus

Brayan jugó los 90 minutos con los rojinegros | Foto: Luis Aguirre / VAVEL

Otra noche importante de Atlas en el Jalisco, está vez derrotaron (1-0) a Xolos con lo que quedan instalados en la octava posición general y esperando el resultado de Necaxa para saber si conservarán este puesto hasta el final de la jornada. Sobre esta importante victoria habló el canterano Brayan Garnica y también ya ver al futuro que tienen inmediato donde este miércoles visiten a Chivas para una nueva edición del Clásico Tapatío.

"Estamos contentos por el esfuerzo que realizaron todos los compañeros y la verdad que estamos metidos ahí por la pelea de la liguilla, más vivos que nunca. A pesar de las ausencias que tuvimos, los remplazos hicieron un buen trabajo; hoy tocó ver un debut (José Avila) creo que lo hace muy bien y esperemos que se cosolide", Brayan Garnica agradece a sus compañeros de profesión que hicieron un gran esfuerzo para sacar la victoria ante Tijuana.

Antes del juego, José Madueña no pasó la prueba y fue un golpe duro para Brayan ya que se ha convertido en la pareja ideal por el sector derecho. Pero ahora formó pareja con el también canterano Cristian González que hizo un gran juego en palabras del jugador del 'Paradero'. Esto muestra el buen nivel que tienen los dos laterales por derecha del cuadro de Cruz y que no merman para nada el trabajo de Garnica de media cancha para enfrente.

"La clave fue no desesperarnos"

Con el triunfo ante Tijuana, ya no solo Atlas tiene aspiraciones de acumular puntos para el cociente en la presente campaña, sino que ahora es latente que puedan ingresar a la liguila, sobre esta situación habla el camiseta "15" de los rojinegros. "Nostros estamos pensando en calificar a liguilla y por lo tanto nos despegamos del tema del descenso. Creo que el equipo está haciendo bien las cosas dentro de la cancha y cerrando de manera fuerte para llegar de la mejor forma", declaró.

El siguiente rival será Chivas, que no está en el mejor momento y ya eliminado de la Liga MX, echarán todas sus armas ante ellos (Atlas) en el Clásico de este miércoles. "Tenemos que salir a matarnos a ese partido y después pensar en lo demás, porque si podemos competir de buena manera en los dos torneos que aún seguimos vivos. Las estadísticas ahorita no pesan, así que el lugar que ahorita tiene Chivas no será determinante. Se tiene que ganar el partido como sea", mencionó.

Ante el Clásico Tapatío que se viene en puerta para la siguiente semana, Brayan mandó un mensaje especial para toda 'La Fiel' que esta de nueva cuenta ilusionada con su equipo. "Esten ahí, sigan apoyando igual que siempre lo hacen. Les damos las gracias porque siempre están ahí alentando y vamos a dar lo mejor de nosotros ante Chivas", finalizó el mexiquense.