Brayan Eduardo Garnica Cortés debutó en el torneo apertura 2015 de la Liga Bancomer MX cuando Atlas enfrentó al equipo de la máquina cementera de la Cruz Azul un 30 de Septiembre del 2015. El primer equipo para el que jugó portando la rojinegra fue el representativo Sub – 15, pasando por Tercera y Segunda división, así como por la Sub – 17 y Sub – 20 respectivamente, hasta llegar al primer equipo.

El canterano rojinegro ha pasado por cada una de las categorías del Atlas y ha llevado el proceso ideal para cualquier jugador que porta la rojinegra. En este último año Brayan se ha afianzado en la posición de extremo por derecha siendo prácticamente inamovible en el esquema del profe José Guadalupe Cruz, anotando 3 goles en lo que va del año; 1 en el torneo Clausura 2017 y 2 en anotaciones en este presente Apertura 2017. El nacido en Nezahualcóyotl, Estado de México; se le ha visto un progreso considerable en el juego que despliega y es entonces que nos surge la pregunta:

Brayan Garnica, ¿Promesa o Realidad?

Es una pregunta que es interesante por su naturaleza, ya que no se ha tenido a un canterano rojinegro que se haga una realidad en el conjunto en los últimos años, el caso más reciente fue el de Arturo González, pero antes de que se convirtiera en una realidad decidió partir y buscar un nuevo camino con el conjunto de los Rayados del Monterrey, ahora que se presenta otro juvenil rojinegro que se le han visto buenas hechuras y se le ha dado la continuidad, nos surge esta pregunta. Viendo el desempeño que ha tenido desde las Fuerzas Básicas hasta el día de hoy sin duda el Mexiquense ha tenido un progreso muy interesante, incluso, si nos enfocamos solo a este año futbolístico se le ha notado una mayor madurez en el terreno de juego, teniendo más visión cuando desborda por toda la banda y tira centros, un mayor sacrificio para recuperar balones en propio campo, de hecho, este torneo ha tenido más presencia en el área rival y teniendo oportunidades de gol más claras.

Al mantener o mejorar su nivel de juego sin que se le vea un bajón fuerte Garnica se esta metiendo en el terreno de ser una realidad para el equipo tapatío ya que es de los que más diferencia hacen al momento de atacar, con esa picardía que le caracteriza, su velocidad y la gambeta que demuestra cada que el balón llega a sus pies, son algunas de las cualidades que lo han estado consolidando cada vez más y mejor en el 11 titular. Esperemos que siga mejorando y que se convierta, en un futuro no muy lejano, en ese nuevo ídolo rojinegro que tanto le hace falta a ‘la Fiel’.