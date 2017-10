Brayan Garnica: "Los Clásicos se deben ganar siempre"

Google Plus

Brayan ha sido el canterano más destacado de este torneo | Foto: Atlas FC

Antes que se lleva a cabo el partido que paraliza la 'Perla de Occidente', esta mañana en conferencia de prensa Brayan Garnica habló antes e cerrar filas al encuentro de los octavos de final por la Copa MX. Donde enfatizó lo que para Atlas es un juego de este tipo y jugar en la casa de Chivas, además del momento personal que él vive, siedo ya un futbolisa titular.

"Es un Clásico y se juegan a morir, creo que desde que estoy aquí en fuerzas básicas siempre se ha jugado así. Será un partido especial porque no importa cuando te enfrentes a Chivas ni en que torneo, siempre la obligación será ganar. Si tenemos por ahí la espinita clavada de que nos han eliminado, pero es un partido que no estamos obligados a ganarles por veganza, sino por la relevancia que causa este partido", Brayan Garnica es de los canteranos del equipo que siente más estos enfrentamientos.

"Empezamos a ganar cómo sea y fue importante"

Hoy por los Rojinegros llegan en mejor momento a esta llave de los Octavos de final, pero esto es algo que poco importa al momento de disputar un juego de esta índole. Brayan afirma que saldrá el equipo a ofender desde el primer minuto y ser protagonistas del desarrollo del partido en la cancha del rival.

"Sabemos que es un gran rival, si bien no le han salido las cosas, pero tiene grandes jugadores. Es un equipo dinámico, no como el torneo anterior, hay cosas que cuidar y nosotros hacer lo nuestro para ir por ese triunfo tan anhelado", para el camiseta "15" de los del 'Paradero', Chivas no es el mismo que el torneo pasado y han analizado sus defectos sobre todo en la defensa.

"No llegamos como favoritos, será un partido parejo"

Al cuestionarle si sería fracaso salir eliminado del torneo de Copa MX o al final de la 17 jornadas del torneo regular, Brayan no dudó en decir que sí porque el equipo aspira a cosas grandes. Hoy están enfocados en este duelo del miércoles por la noche y ya después comenzarán a pensar en Querétaro, su siguiente rival de la liga.

Otro punto importante será la ausencia o presencia de su goleador Matías Alustiza que está entre algodones en este momento. "Perdemos peso en la ofensiva, es nuestro referente ahí en el área el que ha hecho más goles; perderíamos mucho si no estuviera Alustiza. Pero hay jugadores que lo pueden hacer de la mejor manera y que están esperando la oportunidad para demostrar que lo pueden suplir", declaró el mexiquense.

"Somos mejor que Chivas en la únion de grupo, nosotros tenemos un equipo conformado por grandes personas antes que jugadores. La verdad que es de resaltar la entrega y compromiso lo que hacen mis compañeros dentro de la cancha", Brayan no quiso entrar en polémica en que es mejor Atlas que Chivas y destacó el grupo que tienen los Rojinegros.