'Profe' Cruz: "No salimos a defender un (0-0), buscamos la victoria"

Cruz vuelve a ser eliminado por Chivas | Foto: Fabián Meza / VAVEL

La paternidad de Chivas sobre Atlas desde que llegó Matías Almeyda sigue latente, ahora los eliminaron de la fase final de la Copa MX y con esto sumarle un fracaso más al equipo de los rojinegros. Poco a poco se le acaba el crédito del 'Profe' Cruz con su afición debido a esta nueva derrota ante el odiado rival, sobre el desempeño de su equipo salió a hablar y sobre todo dar cuenta del regreso del Capitán.

"No estamos contentos por la eliminación, evidentemente queríamos pasar a la siguiente etapa. Hemos puesto lo mejor que teníamos disponible de inicio, la intenció era tener más vertacilidad por los cotados; pero no fue el partido de Luna y lo tuve que sustituir. La intención era ganar, nuestro parado no fue para defener un (0-0) e irnos a los penales, sino buscar sacar la victoria en los noventa minutos", Guadalupe Cruz reconoce que hubo una gran diferencia entre esta eliminación y la de cuartos de final de liga.

No debe ser nunca una excusa para ningun equipo y menos para Atlas justificar las derrotas para cualquier factor, pero la realidad es que las lesiones en 'La Furia' han pegado mucho "Hoy veía la banca y sobretodo el vestidor que teníamos de civil a nuestro equipo titular: Leiton, Clifford, Salas, Arreola, Matías y Madueña, jugadores que normalmente son titulares. Debo reconocer que el resto en el segundo tiempo hizo un mejor partido, a diferencia de la actitud que se presentó en el primer lapso", mencionó de la dura realidad que hay en los del 'Paradero'.

Ahora con esta eliminación de la Copa MX, el equipo se debe enfocar a los últimos cuatro partidos que restan en el torneo regular porque aún está en sus manos el pase a la liguilla. Quedan dos visitas ante Querétaro y Chivas, más el juego pendiente ante Tigres y el cierre del torneo ante Pachuca.

En todo lo malo que hubo anoche, la buena noticia del regreso de Rafa Márquez fue una bocanada de ánimo para todo el grupo. "En lo humano y lo profesional nos viene muy bien. Rafa es nuestro capitán y para nosotros nunca se fue, para él fue algo muy bueno regresar. Lo traje a la banca si se daban las opciones para entrar, estaba listo para entrar", a partir del juego ante Querétaro del siguiente sábado podría ya estar en la cancha el camiseta número cuatro.