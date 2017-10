Facundo Erpen: "Nos quedamos cortos"

(Foto: Luis Aguirre / VAVEL)

Los Rojinegros del Atlas fueron eliminados de la Copa MX, una vez más, a manos del odiado rival deportivo; Chivas. Quien se llevó el triunfo, 1 gol a 0, con la solitaria anotación del defensor Hedgardo Marín, quien remató de cabeza para poner el único tanto en el marcador. Ante este nuevo fracaso rojinegro, Facundo Erpen, habló de la amargura que vivió el plantel tras la eliminación.

“Nos quedamos cortos, a pesar de una pelota de ellos a balón parado, después tuvimos un par de chances para empatar. El segundo tiempo fue otra cara nuestra, inclusive pudimos ganar. Es una sensación mala porque queríamos seguir”.

Además, el defensor central argentino, explicó la jugada al final del partido, en la que fue expulsado, luego de patear a Orbelín Pineda, por lo cual, el árbitro César Arturo Ramos Palazuelos, sentenció inmediatamente con la tarjeta roja.

“Fue más que nada el grito, porque él grita y se lleva como un susto el árbitro, y saca sin dudar la roja, fue la única falta mía en todo el partido. Y le dije; fue una falta normal, una jugada normal, que se la lleva por el grito, sí quiere es amarilla, se la perdonó, pero roja no. No hay mala manera, después la veo y no es roja. Pero ya está, él la vio así y no hay nada que perjudicar, lo que perjudicó fue al final, porque los teníamos en el arco de ellos, cerca de empatar, y ya con esa expulsión se acaba el partido”.

Para finalizar, el casaca 16 de los Zorros, mencionó la impotencia que les deja ser eliminados por Chivas, y agregó la importancia del regreso del capitán Rafael Márquez, al banquillo rojinegro.

“Es una sensación amarga, sé lo que es el clásico y que te ganen así, con una sola jugada en todo el partido, te da pena y amargura. Porque todo el segundo tiempo pudimos empatar y ganar. Ya lo estábamos esperando, que bueno que fue hoy, y obvio teníamos las ganas de que entrara (Rafa Márquez), desde luego, siempre nos motiva”, finalizó Erpen.