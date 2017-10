La Cantera Rojinegra ha dejado buenas impresiones en el Apertura 2017

Google Plus

Con solo tres partidos que le restan a los Rojinegros en el presente torneo, nos tomamos el tiempo para hablar del funcionamiento que han tenido los jugadores desarrollados por el equipo. Con contrastes de muy bueno a mejorar y cuatro debuts que se han dado en las dos competiciones que tuvo el cuadro tapatío.

Jonathan Estrada - Portero

Quizás el debut más sorpresivo porque no se tenía en el radar, e inclusive el seleccionado en categorías menores Pepe Hernández llevaba la mano. Jonathan Estrada debutó como titular en la primera jornada y en sus únicos 90 minutos, al parecer los únicos que tendrá en el torneo, da un buen augurio para el futuro de la portería para que la tradición en el equipo de un portero canterano vuelva a la realidad.

Cristian González - Lateral

El 'Guerras' después de su debut en el torneo pasado, tomó un papel más relevante en este torneo, pero con varios cambios de posición. Cristian González es un lateral derecho natural, pero en el inicio del torneo suplió a Luis Reyes, por lo que le costó cubrir el puesto del 'Hueso'. Para el juego ante Xolos regresó a la banda derecha donde mostró su mejor futbol, un defecto a mejorar es la marca mano a mano que le ha costado.

Rafael Márquez - Defensa central

Inició la temporada muy bien el Capitán, dando esa seguridad y confianza a la zaga, pero a partir del cuarto partido ya no jugó por sus problemas legales con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Rafa Márquez se mantuvo activo por alrededor de dos meses tratando de arreglar esto y el sábado ante Querétaro volvió a pisar las canchas. Desde que llegó a los Zorros no está en el mejor momento físico, pero la ubicación la mantiene por su basta experiencia.

Gaddi Aguirre - Defensa central

No ha sido la temporada que esperaba Gaddi Aguirre, ya que se suponía que para este Apertura 2017 debía ser una variable atractiva en la central porque su proceso con fuerzas básicas había finalizado. En los partidos que le ha tocado jugar, no ha sido destacada su actuación y en Copa no logró por concretar una buena dupla con Facundo Erpen.

Édgar Zaldívar - Mediocampista

Le costó la primera parte de la temporada ir a jugar con el cuadro Sub-20 y gracias a sus buenas actuaciones, Édgar Zaldívar volvió a estar en el horizonte de Gpe. Cruz para consolidarlo. Ha sido titular en los más recientes juegos, aportando un dinamismo diferente a la media de contención. El camiseta 6 ha aprovechado la lesión de Salas para de a poco ganarse la confianza y seguir creciendo en Primera División.

José Ávila - Mediocampista

El 'Chato' hasta el momento es el último jugador que ha visto por primera vez su oportunidad en Primera División, al debutar ante Xolos apenas hace unas semanas. José Ávila es un medio ofensivo que se desempeña atrás del delantero y creando opciones de gol, le ha costado en estos primeros partidos; pero su calidad individual no queda en duda porque desde que pisó la cancha del Jalisco ha demostrado su toque.

Ulises Cardona - Mediocampista

Fue el segundo debut que hizo el 'Profe' en el presente torneo y lo realizó en la difícil cancha de Rayados. El ex canterano de Chivas ha respondido de buena forma, jugando como un extremo por izquierda posición que ha adolecido mucho el equipo. Ulises Cardona parece que de a poco puede ser una solución e inclusive ya hizo su primer gol el sábado ante Querétaro. Es muy temprano para decir que será un revulsivo, deben llevarlo paso a paso para que de respuesta.

Brayan Garnica - Mediocampista

De los jugadores jóvenes, es el mejor y que ya es una realidad en el primer equipo e inclusive en algunos partidos se ha cargado el equipo al hombro. Brayan Garnica ha crecido demasiado desde la llegada de José Guadalupe Cruz, que lo volvió un titular y ya acumula varios goles en Liga MX. Sus centros han mejorado notablemente y ahora no solo son buscando que alguien llegue a rematar el balón, sino que ya es encontrado al delantero o medio libre.

Jahir Barraza - Delantero

El delantero que está con un tercer rol en el equipo de los Rojinegros, las oportunidades le han llegado a Jahir Barraza en los dos campeonatos que disputó y disputa Atlas; pero no las ha sabido aprovechar con goles. No todo es culpa de él ya que en la mayoría de ocasiones que ha entrado de relevo es como extremo por izquierda y no de "9" nominal.

Joel Pérez - Delantero

Aún no debuta en Liga, solo lo ha hecho en Copa MX, pero con escaso 65 minutos disputados se puede hablar muy poco de él. Joel Pérez es un centro delantero que tiene buena movilidad e inclusive se puede tirar por las bandas. Habrá que esperar para la consolidación del Saltense unos años en la Primera División.