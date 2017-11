Alustiza-Caraglio, la dupla que Atlas necesitaba

Google Plus

(Fotos: Fabián Meza - VAVEL)

Matías Alustiza y Milton Caraglio llegaron para el Clausura 2017 y Apertura 2017 procedentes de Puebla y Xolos respectivamente, con la necesidad de poder hacer una dupla que tuviera mucha presencia en el área rival y por supuesto gol.

En base a estas exigencias, Matías logró marcar en 9 ocasiones en el Clausura 2017, quedando a un solo gol del campeonato de goleo. Para este Apertura 2017, entre ambos arietes llevan un total de 12 goles quedando una fecha pendiente por jugar: Alustiza con 5 tantos y Caraglio con 7 anotaciones. Sus goles representan más del 50% de anotaciones del total del equipo (22 tantos).

Caraglio festejando un gol. Fuente: VAVEL.

A pesar de que no han jugado algunos partidos del actual torneo juntos en la alineación titular, ya que el ‘Chavo’ ha venido presentado molestias musculares a lo largo del torneo, es una dupla que ha generado goles fundamentales para los Zorros. Algo que no sucedía desde hace ya varios torneos atrás, donde no se encontraba a una dupla de delanteros que tuvieran ese instinto goleador.

Sus goles representan más del 50% de la cuota goleadora rojinegra

Ahora se ve a un Atlas diferente a la ofensiva, teniendo más llegada y por supuesto más gol siendo los resultados clara muestra de ello ya que al momento se ubica en el octavo lugar con 24 puntos, empatado con Necaxa que es séptimo y a sólo 2 puntos del cuarto lugar que es el conjunto de Monarcas Morelia. Además, se ha alejado en la tabla porcentual teniendo ya una diferencia de 12 puntos sobre el último lugar que es el conjunto de los Tiburones Rojos del Veracruz.

Ahora, con la recuperación de Matías Alustiza, el 'Profe' Cruz llega en un momento justo y fundamental en el torneo ya que, si los Zorros salen con una victoria ante Pachuca el viernes 17 de noviembre en la cancha del Jalisco, estaría amarrando su lugar en la fiesta grande del fútbol mexicano.

Y una vez más hacer soñar a la Fiel con el ansiado campeonato.