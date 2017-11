'Profe' Cruz: "El fantasma del cierre 'A lo Atlas' está más presente que nunca"

Google Plus

Cruz logró cumplir la meta de 25 puntos que se planteó en el inicio del torneo | Foto: Enrique Ortega / VAVEL

Pocas veces se le había visto con un semblante con tanta tristeza a José Guadalupe Cruz, pero el ánimo de que le sacara Pachuca a Atlas dos puntos en tiempo agregado era justificable. La tarea estaba casi realizada por los Rojinegros del Atlas, pero el último minuto tiene sesenta segundos y ahora la esperanza de este equipo recae en el Estadio Azul y Victoria. El estratega rojinegro salió a conferencia de prensa a dar su parte sobre este resultado que sacaron ante los hidalguenses.

"Todos estamos tristes y molestos por no haber sacado el resultado. Hemos hecho méritos suficientes para poder lograrlo, lo cual nos hubiera asegurado la liguilla matemáticamente. Ahora dependemos de dos resultados que se den el día de mañana", muy consternado se le observó a José Guadalupe Cruz después de la forma en la cual le sacaron el resultado y que ahora necesitan un milagro para estar en la fiesta grande.

"Mereceríamos estar en liguilla, ahora hay que esperar"

Al no estar en manos del equipo el boleto a la liguilla, el equipo deberá esperar uno de dos resultados que se den este sábado y así poder preparar la liguilla ante uno de los dos equipos de Monterrey. A pesar de esto, Cruz no le desea el mal ni la ayuda a otros equipos para que se logré el objetivo de calificar, si se da muy bien y si no, se dejaron de hacer cosas porque todo estaba en manos de los del Paradero para acceder a la Fiesta Grande.

"Hacer 25 puntos con todos los imponderables que hubo a lo largo de todo el torneo es de destacarse. Pero hoy que el objetivo era sacar los tres puntos y la forma con lo que te lo arrebatan, nos deja infelices que se hubiera echado a perder que a lo largo del campeonato siempre hubiéramos dependido de nosotros", Atlas con tantas lesiones pudo ponerse en esta posición de acceder casi a una liguilla y es un mérito.

"No hubo planteamiento para tirarnos atrás"

Hubo muchas ocasiones de peligro para el cuadro rojinegro en el partido, Milton Caraglio y Matías Alustiza, los dos hombres de referencia en el ataque no pudieron hacer efectiva esta categoría y cada uno desperdició una opción clara de cara a la portería de Óscar Pérez. Además que en el inicio del segundo lapso, Christian Tabó voló un remate dentro del área chica a pase de Brayan Garnica.