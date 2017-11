Atlas contra la historia en liguillas

Google Plus

Atlas vs Pachuca Fuente: VAVEL.

El equipo del ‘profe’ José Guadalupe Cruz enfrentara al superlíder, Rayados del Monterrey en los cuartos de final de la fiesta grande del torneo apertura 2017; jugándose la ida el día Jueves 23 de Noviembre en la cancha del majestuoso estadio Jalisco y la vuelta el día Domingo 26 de Noviembre en el estadio BBVA Bancomer. Partiendo como amplio favorito el club regiomontano por ser el primer lugar de la fase regular, además de que viene motivado por el clásico regio que ganó por un marcador de 2 a 0 al conjunto de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Rafa Márquez | Fuente: VAVEL.

Esto parece un encuentro entre David y Goliat donde el equipo de ‘el Turco’ Antonio Mohamed con una plantilla sobrada de jugadores de renombre y que la mayor parte del torneo se mantuvo como superlíder, ante un equipo de los zorros del Atlas que lucharon hasta la última jornada para poder conseguir la clasificación a la liguilla del fútbol Mexicano y con una plantilla plagada de lesiones, además de que no es un equipo con jugadores de elite como el conjunto regio. Pero la historia nos ha demostrado que el deporte más popular del mundo está hecho de hombres y no de nombres, que no se necesita tener todo el dinero del mundo ni a los mejores jugadores del orbe para poder hacer historia, historia que la afición del Atlas se sabe perfectamente y que bajo el lema “la historia hay que cambiar” se enfundan en su casaca rojinegra y sueñan, sueñan con que realmente se puede cambiar esa maldita historia que los persigue con más de medio siglo sin poder levantar el trofeo de campeón, y que la historia reciente del fútbol mundial nos ha demostrado que se puede cambiar la narración del final, donde el ‘pequeño’ derrota al ‘gigante’; casos puntuales el del sonado Leicester City que bajo la disciplina y las ganas de querer trascender, lograron el título de una de las ligas más difíciles en el mundo, la Premier League o un caso a nivel de selecciones mayores es el de el conjunto Islandés, ‘los vikingos’ pusieron de cabeza al mundo con su actuación en la Eurocopa pasada, con su fútbol de lucha, de garra lograron eliminar en Octavos de Final a nada más y nada menos que Inglaterra con todas sus estrellas y llegar hasta cuartos de Final perdiendo hasta la serie de Penaltis contra el anfitrión Francia.

Atlas tiene sin duda la historia en contra ya que en las últimas tres liguillas que los Zorros han entrado, han sido eliminados en esas 3; 2 a manos del archirrival Chivas de Guadalajara y 1 más a manos de su actual rival, los Rayados de Monterrey. y ahora de la mano de José Cruz se buscará hacer historia y por fin lograr el tan ansiado título que ‘la Fiel’ pide a gritos.