Daniel Arreola: "Tenemos todo que ganar y nada que perder"

Menos de 48 horas antes para que empiece la última serie de cuartos de final de la liguilla entre Rojinegros del Atlas y Rayados de Monterrey, el equipo tapatío cerró filas en la Madriguera Rojinegra. Esta mañana Daniel Arreola dio fuertes declaraciones de lo que les espera para la llave ante los regiomontanos, y aunque muchos los cataloguen como un rival fácil, ellos lucharán hasta el último momento por tener el pase a semifinales.

“Nos estamos jugando la vida, pero también lo estamos disfrutando. Hay que vivirlo y no dejar de lado porque nos gusta este deporte; es el partido quizá más importante de nuestra vida en este momento, porque podemos transcender, pero tampoco dejar de lado que somos humanos y queremos disfrutar”, Daniel Arreola disputará su segunda liguilla con los del Paradero y quiere que está vez avancen más allá.

El central de Atlas, es uno de los futbolistas que más siente los colores del actual plantel. Y es uno más de los que se le enchina la piel por el apoyo que hay cada quince días en el Estadio Jalisco. Esto pide Arreola que se repita para el juego de mañana en los cuartos de final, porque esto lo hará Monterrey en su casa el siguiente domingo en el BBVA.

"Estoy seguro que Monterrey está preocupado por nosotros"

"No me espanta para nada. No me interesa si no somos favoritos. Somos el equipo que vamos a dar la sorpresa en está liguilla. Si hay algo que se le debe poner en este tipo de partidos es intensidad", a pesar de que Rayados le sacó más de 10 puntos de diferencia a la escuadra de José Guadalupe Cruz; el 'Dani' confía plenamente que hay con que para que avancen a la siguiente ronda.

Como desde hace unos años se ha manejado en la liguilla, que el primer criterio de desempate son los goles anotados en calidad de visitante. Atlas debe ser más inteligente y seguro jugando atrás este jueves, ya que en dado caso de mantener el 0 atrás, tendrán muchas posibilidades de hacer un gran partido en el Coloso del acero.

Además de pararse bien en zona defensiva, el camiseta "7" mencionó esto sobre sus compañeros en la delantera. “Va a ser importante anular a sus jugadores más efectivos en ataque, eso nos dará la seguridad de que en algún momento Milton (Caraglio), Matías (Alustiza), (Juan Pablo) Vigón, y (Brayan) Garnica puedan hacer una jugada. El que salga más enchufado va a ganar, estar concentrados los 90 minutos va a ser fundamental", finalizó el zaguero.