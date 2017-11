'Profe' Cruz: "La eliminatoria aún no está cerrada"

Cruz perdió su segundo partido de liguilla con los Zorros | Foto: Enrique Ortega / VAVEL

Una derrota que puso contra las cuerdas a los Rojinegros de Atlas ante Monterrey, que al finalizar el partido de ida vayan con desventaja de (1-2) ante el líder general a definir la eliminatoria de cuartos de final al Estadio BBVA y con la obligación de ir por dos goles. Con el panorama totalmente en contra, José Guadalupe Cruz en conferencia de prensa arremetió contra el árbitro central, además de dar el balance de su equipo que en el segundo tiempo dio bastante pelea.

"Siempre que se pierde es una sensación amarga. Entendemos que la liguilla es un torneo distinto, para mí gusto aún no está cerrada la eliminatoria a pesar del resultado. Si antes de la llave no éramos favoritos, ahora menos, sin embargo nos hemos dado cuenta que les podemos hacer un gran partido como en el segundo tiempo de hoy", a pesar de tener la obligación de meter dos goles en Monterrey; José Guadalupe Cruz aún cree que es viable que se logre la clasificación a semifinales.

En reiteradas ocasiones, se le cuestionó a Cruz sobre el grave error que cometió Javier Salas apenas al minuto 3' y que dejó con el ánimo por los suelos al equipo. Fiel a la costumbre de Cruz cuando se pregunta por jugadores en específico, decidió omitir el caso del camiseta 13 y enfocarse mejor en que se cambió sustancialmente del inicio del juego.

Más de la mitad de las preguntas en la sala de prensa del Estadio Jalisco, se inclinaron hacia la actuación de Luis Enrique Santander que no marcó dos penales en favor del Zorro y una expulsión sobre Avilés Hurtado. Cruz se manifestó de está forma contra él: "Hace seis meses con todo lo que paso con Chivas y que este torneo no le haya pitado es raro. Se pudo haber evitado suspicacias con otro árbitro central, no veo porque no lo hicieron", sentenció.

Para finalizar, puso Cruz una vela a la esperanza de Atlas de poder ir a tierras regiomontanas y sacar el ansiado marcador de dos goles de diferencia. Afirmó que en el segundo tiempo se vio que los Rojinegros le pueden hacer partido a los Rayados y que con está actitud que se vio aspiran a llegar lejos aunque en el pronóstico se vea muy complicado.