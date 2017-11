Matías Alustiza: "La decisión es del Profe, no puedo hacer nada desde la banca"

Google Plus

Alustiza solo disputó 20 minutos del partido | Foto: Fabián Meza / VAVEL

Mucha frustración se observó en el Estadio Jalisco, después de la derrota (1-2) que sufrió Atlas ante Rayados por la ida de los cuartos de final del Apertura 2017. En la zona mixta del Coloso de la Calzada Independencia, el atacante Matías Alustiza dialogó sobre la actuación del equipo y aunque hay muy pocas esperanzas de remontar al líder general, van por todo hasta el último segundo el próximo domingo en Monterrey.

"Más que nada salimos contentos por lo que se hizo en el segundo tiempo, todos nos dijeron que estábamos muertos y hoy se acababa la eliminatoria. Nosotros vamos a seguir peleando hasta el final, aún quedan 95 minutos", el semblante de Matías Alustiza no es para nada de pesimismo por llevar la obligación de ir a ganar a la casa del superlíder, sigue habiendo confianza del "11".

De nueva cuenta, el ariete argentino no estuvo desde el XI inicial que puso Atlas para el duelo de ida. Ha sido ya una recurrente que no pueda iniciar los partidos y lo haga desde la banca. Esto se repite desde que se lesionó en la jornada 12 contra Veracruz que no ha podido ser titular.

Sobre la suplencia, fueron estas las palabras del jugador argentino. "Yo estoy bien desde el juego contra Chivas, la decisión es del Profe y se tiene que respetar. Yo entreno al igual que todos mis compañeros para esperar mi oportunidad", esto hace recordar la eliminatoria de hace seis meses también en cuartos de final ante Chivas donde el 'Chavo' vio el primer tiempo desde las trincheras.

Ganarle por diferencia de dos a Rayados de Monterrey en su casa, es algo que ningún equipo ha logrado en lo que va del presente campeonato. Pero el delantero rojinegro confía que se pueda dar el resultado en base a que demuestren la misma cara que en el segundo tiempo del Jalisco, aunque elevando la contundencia frente a la portería de Hugo González.