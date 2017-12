Alexi Gómez: "Me emociona esta afición tan fiel"

Google Plus

Gómez jugará por la banda izquierda en ofensiva | Foto: Luis Aguirre / VAVEL

En la presentación de ayer por la tarde en la Madriguera Rojinegra de las tres nuevas incorporaciones del Club Atlas, dio el volante por izquierda Alexi Gómez palabras sobre cómo se ha sentido en ya casi una semana trabajando al mando de José Guadalupe Cruz. Además de está situación, el camiseta 11 charló sobre sus aspiraciones que tiene en su segundo equipo fuera de tierras incas donde jugará y aspira a un llamado con su selección nacional.

"Encontré al grupo desde el primer momento bien. Han hecho que mi estadía en este poco tiempo haya sido muy buena, me he adaptado de la mejor forma al equipo y me han echo entrar rápido", Alexi Gómez desde la semana pasada arribó a la capital de Jalisco para firmar su contrato y ha disputado partidos amistosos donde el entrenador ha podido ver sus habilidades con la pelota controlada.

Durante los más recientes años, los jugadores peruanos han incrementado su posicionamiento como jugadores importantes en la Liga MX. Sabedor de esto, Alexi quiere seguir el ejemplo del delantero Raúl Ruidíaz o el mediocampista Pedro Aquino para poder ser un candidato sólido para el entrenador de Preú: Ricardo Careca. Ya que en este semestre se juega su convocatoria al próximo mundial de Rusia 2018 que se disputará en el próximo verano.

"Mostraré mi calidad a partir del 5 de enero"

Con la participación ya en dos juegos con Atlas tanto ante Leones Negros como contra Atlético de San Luis, Gómez ya se dio cuenta de la forma de juego impartida por José Guadalupe Cruz. "Lo que el Profe me ha dicho es que hay que jugar rápdio e ir adelante lo más rápido que se pueda. Básicamente hay que tener una recuperación rápida del balón, para poder ir al ataque", finalizó el inca.