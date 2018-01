Guía VAVEL Clausura 2018: Atlas

Google Plus

(Fotomontaje: VAVEL)

Como cada torneo que inicia para los Rojinegros del Atlas, es una nueva ventana de ilusión que los aficionados más fieles de México se hacen con su equipo. Y aunque parece que no es en el panorama el mejor plantel para competir contra los equipos grandes y los del norte con presupuestos exorbitantes; Atlas sigue con la misión de evadir la situación porcentual lo más pronto posible.

Durante el Apertura 2017 se vivieron diversas situaciones que afectaron al equipo ideal de José Guadalupe Cruz. La lesión en el primer mes de actividades de Clifford Aboagye por lo que restaba de la temporada, se unió a las bajas de seis meses por parte de Leiton Jiménez y Cándido Ramírez. Además que antes del juego de la fecha 4 ante América, se sufrió la separación de Rafael Márquez por problemas legales ante Estados Unidos.

(Foto: Fabián Meza / VAVEL)

A pesar de todos estos golpes bajos y una mala racha de partidos sin victorias, lograron darle la vuelta a sus exhibiciones para tener un gran serie de torneo que le permitió llegar a la meta de 25 puntos que se trazó el ‘Profe’ Cruz y que les permitió avanzar a liguilla. Cruz también consiguió por primera vez en campaña regular vencer a Chivas, triunfo que lo ayudó a encaminarse en la liguilla. Para la serie de cuartos de final ante Rayados de Monterrey, los académicos fueron borrados de la cancha y el cuadro regiomontano arrolló (6-2) a Atlas para firmar su eliminación en torneos consecutivos en la misma fase.

Seguirá el proyecto del ‘Profe’ al menos seis meses más en donde tiene la misión clara de llegar al menos a la semifinal. El equipo parece que se debilitó ya que se fue el hombre gol Matías Alustiza, juntó al lateral José Madueña como principales bajas. A cambio de esto, llegaron Cristopher Toselli en la portería, Alexi Gómez en el mediocampo y en la delantera el chileno Ángelo Henríquez. Con estos tres nuevos hombres la misión deberá ser volver al Jalisco de nueva cuenta una fortaleza, que en el segundo torneo de Cruz solo perdió una vez y mantener un paso regular fuera de casa como el del semestre anterior.

(Foto: Fabián Meza / VAVEL)

Muy importante para este equipo deberá ser mantenerse sano, porque con las piezas que soltó, hay pocas alternativas de peso en la banca. Y los canteranos como Édgar Zaldívar, Jairo Torres, José Ávila o Ulises Cardona tendrían que entrar con poca experiencia a dar un nuevo toque. Estas piezas estarán acompañadas del experimentado Fidel Martínez, que estuvo a nada de salir del equipo y tiene una última oportunidad de ganarse la confianza y ser titular de nueva cuenta. Solo queda esperar el debut este viernes 5 de enero en casa para ver el andar del equipo y si fue suficiente con lo que se reforzaron.

Altas para el Clausura 2018

Los Rojinegros del Atlas presentaron de manera oficial a sus tres refuerzos para el siguiente torneo Clausura 2017, se trata de los futbolistas chilenos; el portero Cristopher Toselli y el delantero Ángelo Henríquez, y el mediocampista peruano Alexi Gómez.

Cristopher Toselli: El portero sudamericano proviene de la Universidad Católica de Chile, arquero que militó más de 10 años en las filas de la institución cruzada, de donde es canterano y capitán. Donde levantó 3 títulos de Liga, 1 de Copa y una Supercopa. Seleccionado chileno en la Copa del Mundo sub 20, donde obtuvo el tercer lugar de la justa. Con la mayor, fue parte del combinado del Mundial en Brasil 2014, y fue campeón en la Copa América Centenario 2016.​

(Foto: Luis Aguirre / VAVEL)

Ángelo Henríquez: El joven delantero de 23 años llega proveniente del fútbol europeo, donde estuvo cinco años, los últimos 3 en el Dinamo Zagreb de Croacia, ahí marcó más de 50 goles. Previamente tuvo un paso por el Zaragoza de España y un par de clubes ingleses, entre ellos el Manchester United. Los Red Devils lo compraron tras destacar con la U de Chile, siendo el joven goleador y promesa del equipo. Ha sido seleccionado de Chile, y fue parte del equipo campeón en la Copa América de Chile 2015.​

(Foto: Luis Aguirre / VAVEL)

Alexi Gómez: El mediocampista peruano viene proveniente del Universitario de Perú, jugador veloz y gambetero, que bien con la misión de destacar en Atlas, y así ser llamado por Ricardo Gareca al Mundial con Perú. La ‘Hiena’ viene de ser figura en el fútbol de su país, ahora busca triunfar en el extranjero.

(Foto: Luis Aguirre / VAVEL)

Bajas para el Clausura 2018

Diego Cruz: El defensor mexicano buscará probar suerte con el conjunto de Puebla para esta nueva temporada, con los rojinegros no tuvo la suerte, fueron nulas las oportunidades para Cruz, en donde no tuvo minutos tanto en la Liga y Copa, su futbol lo mostró en la categoría Sub -20.

(Foto: El TIEMPO)

Christian Tabó: Para el Clausura 2018, el Profe Cruz no consideró al uruguayo para su proyecto, desde su llegada a la madriguera fue criticado, en la parte final del pasado torneo tuvo un gran cierre pero no fue suficiente para que le den una nueva oportunidad, ahora se va prestado al equipo de Puebla .

(Foto: Fabián Meza / VAVEL)

Jahir Barraza: Su destino del atacante mexicano será el Ascenso MX, estará prestado por seis meses al equipo de Atlético de San Luis, Barraza recibió poca participación con el primer equipo, disputó cinco juegos con la Furia sumando 124 minutos, en ningún momento fue titular, tuvo más acción en la Sub-20 y en los partidos de Copa MX.

(Foto: Publimetro)

Matías Alustiza: Será una de las bajas que más le dolerá a los aficionados rojinegros ya que Matías Alustiza se había convertido en el referente al ataque del equipo en este último año con 13 anotaciones en el Clausura 2017 y Apertura 2017. En los dos torneos que jugó con el equipo atlista, Alustiza disputó 34 partidos, jugando un total de 2 mil 304 minutos y marcó 14 goles.

(Foto: Fabián Meza / VAVEL)

Javier Salas: Llegó al conjunto rojinegro en el Apertura 2016 a pedido expreso del 'Profe' Cruz que lo dirigió en Dorados de Sinaloa. Se plantaron expectativas sobre el camiseta 13 pero le faltó maduración en momentos clave y aunque fue en la mayoría de los juegos titular, no se ganó el cariño de la afición.

(Foto: Ezequiel Gasca / VAVEL)

José A. Madueña: Durante los últimos tres torneos, José Antonio Madueña fue titular indiscutible del Atlas, es considerado uno de los laterales derechos más destacados del balompié nacional, con los rojinegros participó en 15 anotaciones (2 goles y 13 asistencias).

(Foto: Fabián Meza / VAVEL)

José Hernández: Por la falta de minutos con el primer equipo, el portero mexicano dieron vía libre a José Hernández para que tenga más oportunidades, su destino será la Liga de Ascenso MX.

(Foto: Atlas FC)

Facundo Erpen: El defensor tuvo un paso regular con los rojinegros, cumplía cuando se requería, una de sus salidas se debe a su edad, por que probará suerte con Lobos BUAP, en la que buscará consolidarse, en Atlas jugó un total de 16 partidos en el Clausura 2017, teniendo Mil 92 minutos con un tanto.

(Foto: Fabián Meza / VAVEL)

Hombre a seguir para el Clausura 2018

Ángelo Henríquez: Tras su paso por el fútbol europeo del delantero chileno, llega a la madriguera rojinegra para suplir la baja de Matías Alustiza quien dejó un buen sabor de boca en la afición, ahora con la incorporación de Henríquez se espera que llene ese vacío y se convierta en un referente al ataque a lado de Milton Caraglio.

Sin duda, tiene las aptitudes para convertirse en el consentido de la afición de cara al Torneo Clausura 2018; será interesante ver cómo se desenvuelve con las incorporaciones que tuvo el equipo de José Guadalupe Cruz rumbo al siguiente torneo.

(Foto: Atlas FC)

Analizando al estratega: la última llamada

Un torneo más para el Profe Cruz, posiblemente sea su última oportunidad, misma de demostrar el motivo de su continuidad, ya cumplirá dos años al frente de la institución, así que el golpe de autoridad debe llegar. Sí bien sus números no han sido malos, el desempeño ha dejado mucho que desear. La gente está ávida de un campeonato, o por lo menos estar peleando por él.

Equipo competitivo hay, jóvenes con talento que aprieten a los titulares también. Los lesionados del torneo pasado están de vuelta (a excepción de Ustari), así que Cruz ya no tiene pretextos para mover sus fichas y hacer funcionar a este equipo. La mayor incógnita será cubrir el lugar dejado por José Madueña, el jugador con más minutos en la era Cruz.

(Foto: Fabián Meza / VAVEL)

José Guadalupe no cuenta con el apoyo de La Fiel, pero sí el de la directiva, que ha confiado plenamente en su proyecto, el cual es hora que vaya mostrando rumbo. El principal motivo será dar protagonismo en la liguilla, pues en torneo regular ya se ha clasificado, pero a la hora de matar o morir, Atlas se mata solo.

Un tema que adolece en las últimas liguillas, por lo cual los Rojinegros tendrán que ir a ganar sus partidos como local y visitante, así se juega en la fiesta grande. Además en temporada regular deberá mejorar considerablemente el planteamiento fuera del Jalisco, y no regalar tanto el esférico la rival, porque en lo minutos finales siempre se termina sufriendo en demasía.