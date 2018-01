¿Hasta dónde llegará el Profe Cruz con los Rojinegros?

(Foto: Club Atlas)

Torneo nuevo, ilusiones nuevas. Los Rojinegros se declaran listos para afrontar el Clausura 2018, tomarán la temporada como revancha, en donde el objetivo será superar lo hecho en el torneo pasado, es la última llamada para el técnico para poder trascender con el equipo tapatío.

En el Apertura 2017 se vivieron diversas situaciones que afectaron al equipo del Profe Cruz, entre lesiones y una mala racha de partidos sin victorias; a pesar de ello el técnico de los tapatíos supo encontrar su estilos y lograron darle la vuelta a sus exhibiciones para tener un gran cierre de torneo que le permitió llegar a las fases finales, en la que fueron eliminados en los Cuartos de Final.

Para este torneo, la directiva le dio la confianza a Cruz para que siga al mando de los rojinegros, por lo pronto el proyecto seguirá al menos seis meses más; en un año al mando de Atlas sumó un total de 51 puntos y clasificó en dos ocasiones seguidas a la Liguilla, la misión es muy clara en el Clausura 2018, en llegar al menos a la semifinal.

El vicepresidente de los Zorros, Alberto de la Torre, respalda al técnico rojinegro, ya que confía que Atlas tienen un cuadro para competir en cada jornada.

“Pienso que no se debilitó. Los canteranos que vamos a potenciar, más los jugadores que no tuvimos, los lesionados que no tuvimos, los lesionados que no tuvimos, los refuerzos que se pueden llegar a oficializar, que son jugadores que esperamos den el todo, creemos que estamos mejor este torneo que el torneo pasado, hubo más salidas, hubo varias bajas, más los refuerzos que traemos yo pienso que vamos a estar con buenos números”.

José Guadalupe no cuenta con el apoyo de afición rojinegra, pero sí el de la directiva, que ha confiado totalmente en su proyecto, el cual es el momento que vaya mostrando rumbo. El principal motivo será dar protagonismo a lo largo del campeonato pero sobre todo en la Liguilla, de igual manera además de lograr estar en los primeros puestos, será poder evadir la situación porcentual lo más pronto posible. ¿Hasta dónde llegará el Profe Cruz con los Rojinegros?