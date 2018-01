Leiton Jiménez: "Triste por la derrota, en lo personal bien"

(Foto: Luis Aguirre / VAVEL)

Los Rojinegros del Atlas comenzaron el torneo Clausura 2018 con una derrota a manos de León, dos goles a uno, en la cancha del Estadio Jalisco. Pese al resultado adverso, no todo fue malo, pues pudimos ver el regreso de algunos jugadores que por lesión se perdieron el torneo pasado, caso como el de Leiton Jiménez, quien mencionó como se siento tras su lesión.

“Bien gracias a Dios, la verdad en lo físico y lo que es la pierna, me sentí super bien, triste por la derrota, pero en lo personal bien. Es decisión completamente del entrenador (salir de cambio al medio tiempo), íbamos perdiendo y quiso arriesgar un poco más, quiso prescindir de mí, yo vengo de una lesión y creo que eso lo llevó a tomar la decisión”.

Leiton sabe que no tuvieron el comienzo que ellos hubieran querido, pero la reacción en la parte complementaria fue buena, aunque al final no les alcanzó y fueron derrotados: “Realmente no fue un buen primer tiempo, no jugamos nada bien al futbol, estábamos erráticos, nunca creamos opciones claras de gol, así que cuando regalas 45 minutos, el resultado final es este. Mejoramos (en el segundo tiempo), realmente mejoramos, ellos bajaron en intensidad porque nosotros nos fuimos al ataque, pero el equipo mejoró un poco más sin ser brillante”.

El casaca 3 de los Zorros reconoce que los de Guanajuato fueron superiores, por ello son justo vencedores. Además que ya cambian el chip para sus siguientes compromisos de Liga ante Pumas y de Copa ante Veracruz.

“Ellos (León) hicieron un buen partido, por eso se llevan el resultado. La afición esperaba un triunfo, mucha gente salió triste, ojalá sigan confiando, nosotros trabajar y mejorar, ahora tenemos partido de Copa en la semana y pensar en el partido de Liga. Estoy bien, la lesión es cosa del pasado, hice la pretemporada completa y yo me siento muy bien”, finalizó el central colombiano.