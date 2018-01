Atlas 1-2 León: Puntuaciones de Atlas en la jornada 1 del Clausura 2018

(Foto: Fabián Meza / VAVEL)

Inició el torneo Clausura 2018 para los Rojinegros del Atlas, pero no de la mejor manera, pues fueron doblegados dos goles a uno por León, en la cancha del Estadio Jalisco. Desde el comienzo del mismo, los zorros fueron ampliamente superados, ya que antes de los primeros 30 minutos, ya iban abajo en el marcador dos goles a cero.

A continuación, se muestra la escala de valores y la simbología con la que identificaremos la puntuación de cada jugador: (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin Calificación).

Miguel Fraga

(Foto: Fabián Meza / VAVEL)

3) No me atreví a ponerle una calificación más baja por respeto a su profesionalismo, pero el nivel mostrado ante León, es posiblemente uno de los peores con Atlas. Se equivocó en los dos goles y rechazó de mala manera balones que pudo quedarse.

Luis Reyes

(Foto: Fabián Meza / VAVEL)

5) Que alguien le avise a Luis que el torneo ya empezó, pue el muchacho sigue distraído y lejos de aquel nivel que alguna vez lo llevó a Selección Nacional. A la ofensiva poco aportó, pero a la defensiva sigue fallando. Él es responsable de perder la marca de Boselli en el primer gol.

Leiton Jiménez

(Foto: Mexsports)

7) No fue el regreso triunfal del colombiano, pero no quedó por él. Pues durante el tiempo que estuvo en la cancha lo hizo bien y cumplió. El zaguero está de regreso para convertirse en el líder de la defensa.

Stiven Barreiro

(Foto: Fabián Meza / VAVEL)

7) Cumplió, se vio bien y hasta trabajó demás, limpiando lo que ensuciaba Vigón, cubriendo los huecos que éste dejaba.

Juan Vigón

(Foto: Fabián Meza / VAVEL)

4) Mal, muy mal. De una cosa estamos seguros, Vigón no es lateral y no sabe defender. Ahora bien, la pregunta es; de ¿Quién es la culpa? Del ‘Profe’ por exhibirlo y ponerlo ahí o del jugador por no cumplir.

Clifford Aboagye

(Foto: Fabián Meza / VAVEL)

9) El mejor en la cancha si duda, el ‘mago’ fue otro de los que regresó de una lesión, y lo hizo bastante bien. Recupera, crea y distribuye. Mucho talento brota de los pies del ghanés.

Rafael Márquez

(Foto: Atlas FC)

7) A pesar de la edad sigue mostrando gran compromiso y un buen nivel, le pone la muestra a varios. Sin embargo, en medio campo luce algo lento en algunas coberturas, pero que más se le puede pedir, lo que hace, lo hace bien.

Brayan Garnica

(Foto: Atlas FC)

8) De lo mejor del partido y de Atlas, el joven desborda, crea y genera opciones de gol. Además ya anota más frecuentemente. Se le ve confianza y seguro será d elo mejor este torneo.

Alexi Gómez

(Foto: Atlas FC)

7) Para ser su debut no lo hizo mal, mostró mucho sacrificio y ganas, se ve que con un poco más de acoplamiento será un inamovible del once titular.

Ángelo Henríquez

(Foto: Atlas FC)

5) Tuvo un debut gris, perdió muchos balones y dio pases equivocados, pero mostró ganas de lavar sus errores. Habrá que darle tiempo a que se adapte antes de la afición lo reviente.

Milton Caraglio

(Foto: Fabián Meza / VAVEL)

6) El centro delantero de Atlas no tuvo su mejor noche, en cuanto a puntería se refiere. Pero no defraudo en compromiso y lucha por cada balón que competía.

Cambios

Patrick Soko

(Foto: Fabián Meza / VAVEL)

5) No lo sé, pero a mí, no me termina de convencer el camerunés, tiene velocidad y mucho entusiasmo y ya. Es cierto, tiene 19 años, pero debe consolidarse primero en la Sub 20. Aún está verde.

Ravel Morrison

(Foto: Fabián Meza / VAVEL)

7) Sí hablamos de calidad, podría ser el mejor de Atlas, pero su compromiso sigue quedando a deber. Entró al segundo tiempo y le cambió la cara al equipo, se complementó bien con Clifford, pero le sigue faltando es ‘algo’ para que se gane su lugar.