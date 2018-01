Leiton Jiménez: "No hemos tenido un buen arranque"

Google Plus

(Foto: Luis Aguirre / VAVEL)

Atlas volvió a sufrir una derrota, ahora en Copa MX ante Veracruz, 1 gol a 0. Situación que ha calado hondo en el sentir del aficionado. A pesar de usar titulares en el juego de anoche, el resultado negativo se mantuvo, ante lo cual el experimentado defensa central, Leiton Jiménez, dio su sentir sobre el desarrollo y resultado del juego ante los escualos.

“Lastimosamente no hemos tenido un buen arranque ni en la Liga ni en la Copa, pero bueno, esta vez hay que seguir trabajando y tratar de mejorar. Creo que estamos cometiendo errores al tratar de buscar los goles y no hemos podido marcar, y cuando te marcan goles y no en la parte de adelante, es difícil ganar un partido. Pero tampoco estamos creando ni jugando bien al fútbol”.

Luego de haber perdido en la Copa MX, Leiton dice ya enfocarse a partir de hoy en el siguiente rival en Liga MX, los Pumas: “Es un partido difícil, en un horario complicado y ante un rival que viene de hacer un buen partido, así que va a ser complicado, nosotros a partir de mañana miraremos la forma de juego de ellos y como nos iremos a parar allá. Obviamente a tratar de mejorar este arranque de torneo”.

(Leiton fue el capitán en el juego de Copa MX / Foto: Fabián Meza / VAVEL)

En el juego del domingo ante los Pumas, los Zorros enfrentarán a un viejo conocido en CU, Matías Alustiza, de quien Leiton dice que buscarán ganarles: “Alustiza ya pertenece a otro equipo, ya no está con nosotros, defenderá ahora al equipo donde está, nosotros debemos defender al Atlas, así que para nosotros es un partido que queremos ganar independientemente de los jugadores que tengan”.

El defensor colombiano puntualizó el bajo rendimiento que han tenido, mismo que ha provocado la molestia de La Fiel contra el ‘Profe’ Cruz: “La gente siempre ha gritado eso, pero cuando los resultados lleguen eso queda atrás, sí nosotros trabajamos y conseguimos los resultados, seguro las cosas cambiarán”, finalizó el casaca 3.