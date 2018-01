Gerardo Espinoza: "Hay falta de confianza en los jugadores"

Google Plus

Gerardo Espinoza tuvo su debut en Liga MX | Foto: La Afición

Con el cambio en la banca de los Rojinegros del Atlas, que de momento son dirigidos por Gerardo Espinoza de manera interina. Los resultados positivos siguen sin llegar a la Madriguera y es que este viernes perdió (3-1) ante Toluca. Al finalizar el cotejo, el estratega mexicano salió a hablar después de su debut como técnico en Primera División y hablar un poco sobre cómo vio el parado del equipo al cabo de sus primeros 90 minutos al mando del equipo.

"El equipo ha estado bajo el nivel que siempre se le ve, una es por la falta de confianza que hay; me parece que el grupo no ha confiado en sus capacidades y eso viene pegando muy duro. Después es el poco tiempo para trabajar, pero si acepte este reto, es totalmente mi responsabilidad", Gerardo Espinoza dio en el clavo sobre lo que ha padecido el cuadro rojinegro a lo largo de estos cuatro primeros partidos del 2018.

"La intensidad también necesita ser regular en el partido"

Aunque el cuadro del 'Gerry' Espinoza no se vislumbró con una mejora palpable del juego del pasado domingo, Espinoza disfrutó el momento de poder dirigir por primera ocasión en un banco de Liga MX. Pero dejando de lado esta situación, ya planea lo que será la siguiente semana de actividades del equipo en donde tendrán juego de Copa MX en Tampico y luego visitaran al América en el Estadio Azteca.

"Volvimos a regalar un primer tiempo"

Movió el XI titular Gerardo en busca de dar un cambio, entre estas modificaciones hubo el ingreso de varios jugadores canteranos. El enfoque se fue hacia José Monroy que intentó cubrir la zona de la lateral derecha que está dando tantos problemas en el equipo. "Es una lástima para el muchacho que no haya tenido un debut tan acertado. Pero a final de cuentas es un debut, no hay que cargarle la mano al muchacho y no hay que decir que él tuvo la responsabilidad de la derrota", sentenció.

Lo que aún mueve al técnico por seguir intentando levantar a este equipo en el inicio del Clausura 2018 fue lo que sucedió al arrancar el segundo tiempo del encuentro. Hubo un cambio de intensidad para los segundos 45 minutos, donde le faltó solo un poco al cuadro tapatío por lograr el gol de la igualada. A partir de esto, comenzará el trabajo de Espinoza por lograr un funcionamiento regular a lo largo de todo un partido.