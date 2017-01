Sergio Bueno: "Vamos a hacer una gran campaña"

Google Plus

(Foto: Damián Besares | VAVEL)

Mientras todos los equipos de la Liga Bancomer MX se preparan para debutar este fin de semana en el Clausura 2017, Chiapas tendrá que esperar hasta la otra semana para iniciar la nueva campaña, debido al aplazamiento del partido de la jornada 1 que tenían frente al América, y que será en Febrero.

Mientras tanto, los 'Jaguares' siguen entrenando al más alto nivel para hacer un buen torneo, así lo planea el entrenador Sergio Bueno, quien asegura que su equipo puede hacer algo importante este semestre.

“Vamos a hacer una gran campaña, mejor que el resto de los adversarios que están en la misma situación y porque estamos convencidos que el trabajo que estamos haciendo va a dar de qué hablar en el campeonato, vamos a hacer una gran campaña, tenemos gente de gran calidad y estamos haciendo que retomen su gran nivel”, dijo.

El timonel también mencionó que se han enfocado en trabajar todos los aspectos posibles, tanto deportivo como mental, para así poder superar cualquier reto que se les presente.

“En todos los aspectos nos estamos preparando, queremos tener un equipo fortalecido totalmente, que prevalezca el ánimo para superar obstáculos y adversidades que se van a presentar en el terreno de juego y que cada semana tendremos que superar, también tenemos que tener al equipo con convicción de que nada le haga ruido y se centre únicamente en su rendimiento deportivo para que podamos transitar en niveles de rendimiento que nos permitan estar en los primeros sitios, hay que ser ambiciosos, estamos armando un plantel para ello y seguramente lo vamos a lograr”, comentó.

Bueno también habló de los refuerzos que llegaron al equipo, de los cuales espera mucho compromiso y actitud para salir adelante frente a las adversidades.

“Llega un alto porcentaje de jugadores que a lo mejor vienen de no tener un momento relevante en los clubes que estaban y que empiezan a buscar acomodo en equipos que no tienen tantos reflectores como éste, eso se le hace sentir al jugador, que debe retomar su carrera deportiva en un alto nivel y para ello tienen que rendir dentro del terreno de juego. Debe tener mentalidad, convicción y compromiso con él mismo para hacer una gran campaña porque esto no solamente beneficia al equipo, sino a ellos también”, declaró.

Por último, sobre el fichaje más importante, Moisés Muñoz, destacó su experiencia y mentalidad ganadora: “Es un envión para todo el plantel, viene de pelear título del futbol mexicano, fue al Mundial de Clubes, trae otros galardones acuesta, es gente acostumbrada a ganar y a ser sumamente competitivo y es su momento actual, él tendrá que arrastrar al plantel, tendrá que asumir el rol y el compromiso. Ya manifestó que no viene a pelear por el descenso, él piensa en calificar a la liguilla y en eso estamos todos, que se sume gente así se va permeando esa idea y tenemos que estar todos en esa sintonía”, concluyó.