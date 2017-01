Sergio Bueno, sin problemas con los temas extra cancha

La derrota de Chiapas ante los 'Tuzos' no dejó tan desmotivados a los jugadores del club chiapaneco, y, a pesar de la polémica que se ha generado durante esta semana con los supuestos adeudos por parte de la directiva, el plantel mantiene la calma según Sergio Bueno, estratega de los felinos.

El técnico colimense declaró que han hecho una 'barrera' para que esas situaciones no afecten al grupo: "Nosotros tenemos que estar tranquilos, ya que hemos conformado una barrera para que todo lo que venga de afuera y que pueda mermar la concentración del plantel esté fuera, tenemos una gran tranquilidad".

Respecto al mismo tema, aclaró que él no se esconde para hablar con ningún medio de comunicación, ya que le gusta dar la cara ante estas situaciones: "Quiero aclarar a todos los compañeros (de los medios) que no me escondo de nadie, me gusta dar la cara, estoy para hablar las cosas de frente, cuando gusten estoy a su disposición. Toda la vida he hablado de frente, no tengo nada que esconder y estamos a la orden para que no manden mensajes equivocados a la gente".

Ya en el plano deportivo, Bueno Rodríguez señaló que el partido contra Pachuca dejó buenas conclusiones, aunque el resultado fue negativo: "Tenemos que aplicarnos en la parte ofensiva y atender mucho en defensiva porque nos hicieron daño pero tiene que ver con cuestiones individuales porque en lo colectivo el equipo siempre estuvo bien parado en la cancha. Queremos mostrar el mismo rostro que ante Pachuca, pero mejorado, sabemos a lo que jugamos".

Sobre el encuentro del domingo ante Toluca, el timonel chiapaneco espera un rival complicado, debido a que vienen motivados por los últimos resultados: "Esperamos un partido con una gran dificultad, a un equipo que arrancó bastante bien, que está entusiasmado y motivado por conseguir resultados importantes".

A la plantilla de Chiapas falta que se sumen tres refuerzos más, así lo indicó Bueno que sabe la cantidad de jugadores con la que contará: "Estamos a la espera de tres jugadores más. Tendremos una plantilla muy numerosa, pero este trayecto me ha dado de manera justa para convocar un equipo para Liga y Copa, porque te tienes que involucrar en una seguidilla de partidos", finalizó.