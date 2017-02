Sergio Bueno: "Tenemos que jugar con mucha atención"

(Foto: Club Jaguares)

Los Jaguares de Chiapas continúan su preparación de cara al duelo que sostendrán este viernes en Veracruz, duelo en el cual el cuadro chiapaneco querrá continuar el buen arranque de torneo que han tenido para buscar una victoria que aumente a 5 unidades su ventaja en la tabla de cocientes respecto a los escualos.

Este miércoles, en conferencia de prensa, el estratega de Jaguares, Sergio Bueno aseguró que el equipo está consciente del buen inicio de torneo que han tenido, pero que tendrán que mantener dicho ritmo para asegurar la calificación, siendo los enfrentamientos ante rivales directos en la quema porcentual los más importantes:

“Tenemos que ir partido a partido, analizando y contemplando lo que tienes que ofrecer para este encuentro con Veracruz que tiene alto grado de dificultad por lo que está en juego, nos agarran en un momento anímico importante, pero debemos de tener gran importancia de la situación no podemos adormilarnos porque puede ser muy peligroso. No podemos ser consecuentes de la situación porque en un abrir y cerrar de ojos te metes de lleno en la quema, así que primero es tener los focos encendidos, la alerta máxima porque el partido es de alto riesgo y tenemos que jugar un partido con gran responsabilidad y compromiso”.

Sergio Bueno: "El equipo ha mostrado buena cara".

Asimismo, el jerarca chiapaneco reconoció que un empate no sería mal resultado, pero recalcó que saldrán a buscar la victoria: “Podría pensar que no es tan malo (empatar) pero tenemos que ser muy ambiciosos, nos propusimos tener un gran arranque de campeonato y lo estamos teniendo, estamos hablando que apenas es el inicio del mismo, todavía no cumplimos el primer tercio del torneo para pensar en que ahí te quedes, se vuelve muy relevante que ese paso se mantenga y mejor si se hace con una victoria”.

Finalmente, Bueno Rodríguez aseguró que no pueden salir a especular, pues en un duelo que podría definir la permanencia tienen que jugar a máxima intensidad: “es un equipo que cada partido se está partiendo el alma, no están dejando nada, no se están guardando nada, estando ganado o perdiendo el partido se les ve comprometidos. Luchan y pelean, eso los hace muy peligrosos y nosotros tenemos que estar muy alertas porque no te puedes dejar avasallar por ese espíritu de lucha de esos equipos, tienes que jugar con la misma intensidad, a plenitud, con la misma garra, con corazón, con un espíritu indomable y con futbol. La experiencia te dicta que si vas a un partido de estos y no estás dispuesto a luchar, terminas avasallado”.