Veracruz vs Chiapas en vivo online en Liga MX 2017 (0-0)

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Veracruz vs Chiapas, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Luis Pirata Fuente. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

Atentos a Jonathan Fabbro | Terminó el torneo pasado siendo el referente de Chiapas a pesar de que fueron últimos de la tabla. En esta temporada, el ‘10’ continúa marcando diferencia con su cadencia, buen manejo de pelota y visión dentro del campo. Si bien ya no es muy rápido, su inteligencia puede marcar diferencia el día de hoy.

La pelota detenida será un arma importante para Veracruz en este enfrentamiento. Para ello, cuenta con Leobardo López, el defensa central y capitán de este equipo que ha sido clave para que los Tiburones hoy tengan los puntos que tienen. El ‘2’ aprovechará cualquier descuido de la zaga chiapaneca para hacer daño y seguir acumulando goles a su cuenta.

Mientras que Sergio Bueno, timonel de Jaguares, puntualizó que deberán jugar con intensidad y no dejarse dominar por el rival: “Tenemos que estar muy alertas porque no te puedes dejar avasallar por ese espíritu de lucha de esos equipos, tienes que jugar con la misma intensidad, a plenitud, con la misma garra, con corazón, con un espíritu indomable y con futbol. La experiencia te dicta que si vas a un partido de estos y no estás dispuesto a luchar, terminas avasallado”.

A pocas horas de arrancar este encuentro, el estratega de Veracruz, Carlos Reinoso, precisó que el apoyo de la afición será muy importante para este duelo que será como una final: “Invitar a la gente, en este tema de la porcentual y lo que nosotros queremos clasificar, que la afición se dé cuenta que en este momento necesitamos más que nunca de ellos. Queremos que la gente nos apoye para que el equipo se quede en Primera, no confiarnos y pelear la clasificación”.

A partir de la nueva franquicia en Chiapas, estos equipos se han enfrentado en 13 ocasiones (entre Liga y Copa). 5 victorias han sido para los ‘escualos’ mientras que los chiapanecos han ganado 2 encuentros; mientras que en empates totalizan 6.

En su último juego fuera de casa, Chiapas se fue con las manos vacías del Estadio Hidalgo cayendo 1-0 frente al Pachuca. En dicho enfrentamiento, el cuadro de Sergio Bueno propuso un buen juego y por momentos estuvieron cerca de igualar el juego, sin embargo para fortuna de los ‘Tuzos’, Oscar ‘Conejo’ Pérez tuvo intervenciones que mantuvieron su marco en cero.

Jaguares atraviesa un buen momento en este arranque de torneo. Suman 6 unidades y cuentan con un juego pendiente (vs. América). El cuadro chiapaneco ha sido uno de los equipos revelación en estas primeras fechas y se por el momento, se perfila para librar la quema del descenso.

En su más reciente juego como local, Veracruz obtuvo un triunfo apretado de 1-0 ante Atlas. El autor del gol en ese juego fue Leobardo López. En aquel juego, los ‘rojinegros’ tuvieron posibilidades de empatar o incluso ganar, pero la falta de contundencia y las paradas de Melitón Hernández lo impidieron.

El equipo de dirige Carlos Reinoso viene de caer por la mínima ante América en su visita al Estadio Azteca. El equipo escualo es penúltimo en la tabla porcentual; acumula 2 victorias y 2 derrotas. Los 6 puntos que lleva hasta ahora el conjunto del puerto de Veracruz los ha obtenido justamente en casa.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Tiburones Veracruz vs Jaguares Chiapas en vivo, correspondiente a la jornada 5 de la Liga Bancomer MX del Clausura 2017. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Luis Pirata Fuente a partir de las 21:00 horas.