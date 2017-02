Pésimo arranque de fuerzas básicas

(Foto: Chiapas Jaguar)

Contrario a lo que ha sido un arranque un tanto sorpresivo de Chiapas en la Liga Bancomer MX, las fuerzas básicas del conjunto felino no han tenido buenas actuaciones en sus respectivas categorías en las primeras jornadas de la campaña.

Sub-20

La categoría Sub-20 que ha contado con jugadores importantes como Alonso Escoboza, William Paredes, Julio Nava, Federico Crivelli, etc. Marcha en el onceavo lugar de la tabla general con seis puntos tras dos victorias y dos derrotas. Cabe a destacar que también cuentan con un partido pendiente como el primer equipo.

Sub-17

La Sub 17 chiapaneca no ha tenido el desempeño deseado y se encuentra en la dieciseisava posición de la tabla general con dos unidades. No sabe lo que es ganar hasta al momento al conseguir dos empates y dos derrotas. Increíblemente aún no ha anotado gol y ha recibido nueve anotaciones, ya que fue goleado 4-0 por Pachuca y y 0-5 por Tigres.

Sub-15

La categoría más pequeña también vive un mal momento al estar posicionado en penúltimo lugar de la tabla con tres puntos tras una sola victoria y cuatro encuentros perdidos. A diferencia de las otras categorías, la Sub 15 si ha disputado los cinco encuentros correspondientes como los demás equipos.

Así pues, el panorama no luce prometedor para las fuerzas básicas felinas, que últimamente no han destacado y evidencian que el tema de la cantera en Chiapas deja mucho que desear.