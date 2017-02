Marcelo Estigarribia quiere reinvidicarse ante Chivas

Google Plus

(Foto: Damián Besares | VAVEL)

Tras un gran inicio en este Clausura 2017, Chiapas ha venido a la bajar en sus últimos duelos y necesita volver a la senda del triunfo ante la gran competencia que vive frente a otros equipos en la pelea por el no descenso.

El duelo ante Chivas será una gran oportunidad para reinvidicarse, así lo considera Marcelo Estigarribia, quien llegó como refuerzo para este torneo y ya es consciente de lo que se juega 'Jaguares' en cada partido.

“Al inicio del campeonato hicimos un muy buen papel, después hemos perdido con rivales directos así que el grupo terminó muy dolido, pero ahora es una linda manera de reivindicarnos con nosotros mismos, sabiendo que jugamos con nuestra gente, contra un equipo grande del futbol mexicano que viene de ganar dos clásicos. Es una emoción positiva para salir de esto, sabemos que no hemos hecho bien las cosas, somos conscientes y ahora estamos trabajando para corregir todos los errores, sabemos que Chivas tiene gran cuerpo técnico, buenos jugadores que están pasando por un buen momento”, comentó.

El jugador paraguayo aceptó que no han jugado con la intensidad necesaria en todos los partidos, por lo que tendrán que hacer un gran esfuerzo en el terreno de juego para sacar los tres puntos que tanto hacen falta.

“Hemos fallado un poco en la atención y la intensidad que habíamos plasmado en partidos contra Pachuca, Toluca, Tigres y América, cosa que con Morelia, Veracruz y Puebla no lo hicimos, así que hay que jugar a alta intensidad, a buen ritmo, estar concentrado en todas las líneas, le podemos hacer partido a cualquier equipo lo hemos demostrado, así que estamos trabajando en eso, ya que fue una dura derrota que tuvimos el fin de semana”, dijo.

Estigarriba reconoció abiertamente que las últimas derrotas han dolido en plantel, por lo que se necesita unión y concentración para revertir la actual negativa racha en la que se encuentra el conjunto chiapaneco.

“No estamos en un mal momento pero no pensábamos estar así, dado que habíamos comenzado de una buena manera y estas dos derrotas consecutivas nos han dolido más, ahora tenemos que estar unidos para sacar a flote todo esto, ya que hemos demostrado que somos un buen equipo, jugando a lo que sabemos pero también tenemos que saber nuestras limitaciones para aprender de los errores que hemos cometido”, afirmó.

Por último, Marcelo declaró que aunque su principal ocupación sea mantener la categoría, también ven de cerca una posible clasificación a la liguilla, pero prefieren ir partido a partido y no pensar tanto en el futuro.

“La única manera de salir de esto y pelear arriba es ganando, no hay secreto en el futbol, es tratar de ganar, pensar partido a partido, no volvernos locos, sabemos que tenemos dos rivales directos en el sentido que son una motivación extra, pero nuestra meta es partido a partido, no pensar tanto en el descenso, sabemos que lo tenemos, pero también tenemos cerca el tema de la liguilla. Para estar arriba hay que mentalizarnos y en cada encuentro tratar de mostrar lo que hemos trabajado en la semana”, finalizó.