Félix Micolta: "Clasificar era muy importante para nosotros"

(Foto: Damián Besares | VAVEL)

Como el domingo pasado, Chiapas volvió a remontar un marcador adverso, esta vez en la Copa MX frente a Potros UAEM y con la destacada actuación del colombiano Félix Micolta, quien se despachó con tres anotaciones.

El protagonista del duelo señaló que para perforar las redes rivales fue determinante el que pudiera jugar en su posición más habitual como extremo, en vez de lateral como lo ha hecho en algunos partidos de la Liga MX.

"Se me da la posibilidad de jugar en la posición que en otros equipos he jugado y se me da la fortuna de anotar tres goles. Era un partido muy importante, estábamos buscando ese pase a la siguiente fase. Tenemos un equipo bastante amplio, clasificar era muy importante para nosotros porque nos mantiene activos a todos", dijo.

Al ser cuestionado sobre si a Jaguares le gusta sufrir por las recientes remontadas, entre risas Micolta aceptó que probablemente, pues salen con otra mentalidad en la segunda parte.

"Diría uno que sí, pero pues uno sale con la mentalidad de ganar y en el primer tiempo hay que decirlo, fue un desastre para nosotros, en el segundo salimos con otra mentalidad y logramos hacer los goles que nos llevaron a ganar el partido y que nos da el boleto a la siguiente fase", comentó.

Sobre el crucial partido que tendrán ante Cruz Azul en la próxima jornada de liga, Félix asegura que van con el objetivo de sacar las tres unidades del Estadio Azul para no solamente respirar en la lucha por el no descenso, sino también buscar la liguilla.

"Cuando se sacan resultados importante siempre motiva, es una aliciente extra para todo el plantel para seguir peleando, lo que queremos es clasificar a la liguilla y ahora ya a pensar en el sábado frente a Cruz Azul, con la idea de sacar los tres puntos y meternos entre los primeros ocho de la tabla", concluyó.