Chiapas 0-3 Pumas: Puntuaciones de Chiapas en Jornada 12 de Liga MX Clausura 2017

Foto: Damián Besáres / Vavel Mx

Dos derrotas y tres victorias es lo que suma el conjunto dirigido por Sergio Bueno en lo que va del torneo jugando en casa. Este sábado fueron derrotados tres goles a cero por el conjunto dirigido por Francisco Palencia. Unos Pumas que mostraron un dominio del esférico en terreno de juego a pesar de la baja significativa de su goleador Nicolás Castillo.

A continuación, se muestra la escala de valores y la simbología con la que identificaremos la puntuación de cada jugador: (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin Calificación).

Moisés Muñóz

7) En la portería siempre es garantía el arquero mexicano, lo cual lo ha hecho apropiarse indiscutiblemente de la titularidad. Si bien, este no fue uno de los partidos mayormente celebrados ya que el arquero recibió tres anotaciones, a pesar de ello fue pieza vital para lograr varias atajadas que pudieron terminar al fondo de la red.

Aquivaldo Mosquera

6) El defensa colombiano naturalizado mexicano ha asumido el peso de la titularidad en el conjutnto chiapaneco. Realizó buenas coberturas, el más notable fue el despeje en la línea que hizo que Britos no llegara a la zona comandada por Muñóz.

Félix Araujo

6) ​A pesar de uno que otro error cometido en la línea defensiva, Araujo se ha apropiado de la titularidad con Jaguares. Hace una buena mancuerna junto a sus compañeros Mosquera y Micolta.

Bruno Pereira

4) Aunque es un jugador de toda la confianza del estratega Sergio Bueno, Bruno no ha terminado de perfirlarse y mostrar todo el potencial de juego que posee. En lo que va del torneo ha cometido errores que han terminado en anotaciones a su propia porteria.

Bryan Angulo

6) El dinamismo y rapidez de este jugador le han permitido tener una barrera defensiva en el equipo bastante buena en varias ocasiones. En este encuentro Brayan Angulo alejó el peligro.disparo de Gallardo que pasó cerca de la línea de gol.

Dieter Villalpando

8) ​El jugador mexicano ha tenido un gran aporte en la escuadra sureña. Su desempeño y trabajo a lo largo del torneo rindieron frutos y le ha permitido alinear en el once inical de jaguares, además de haber anortado uno de los mejores goles en lo que va del torneo clausura 2017 en la Liga Mx.

Luis Mendoza

8) La rapidez y velocidad del “Quick” Mendoza ha aportado dinamismo en el estilo de juego del conjunto chiapaneco. En lo que va del torneo ha realizado anotaciones que le dan dado la victoria a los felinos y para este encuentro ante Pumas Luis Ángel entró solo al área, se barrió, pero su disparo salió elevado.

Enrique Esqueda

5) ​Aunque es un jugador de peso y jerarquía, en este encuentro ante Pumas, Esqueda se mostró un poco bajo del nivel de juego que acostumbra a tener. Faltó el desborde y la marcación al rival, lo cual hizo que apenas iniciada la parte complementaria del encuentro, Sergio Bueno optara por sacarlo del terreno de juego.

Luis Miño

5) ​El aporte de Miño en este encuentro estuvo debajo del potecial mostrado a lo largo del torneo, a pesar que ha tenido un buen desempeño, en este partido se mostró un poco desentendido con sus compañeros.

Félix Micolta

9) A pesar de algunos altos y bajos que ha mostrado en el nivel de juego en lo que va del torneo, en este encuentro Micolta mostró hambre de gol, junto con con sus compañeros Villalpando, Mendoza, Fabbro y Arizala tuvieron varias llegadas al arco rival que al final no se pudieron concretar.

Franco Arizala

​9) ​Es uno de los jugadores que ha mostrado compromiiso y buen desempeño desde su llegada al conjunto chiapaneco. Aunque no ha sido de los que arranca en el once inicial, el estrega Bueno, sabe que cuando decide meter de cambio a Arizala al terreno de juego, la explosividad, desborde y llegadas de gol harán peligrar el arco rival y en este encuentro no fue la excepción.

Luis Leal

9) Capitán de la Selección de su exótico país, el delantero tiene un peculiar estilo de juego que ha proporcionado dinamismo al club. El rápido acoplamiento y entendimiento permitió que Leal. junto con Fabbro y Arizala generaran opciones de gol que hicieron peligrar el arco de los Universitarios.

Jonathan Fabbro

9) El jugador con la casaca número diez de chiapas regresó a la actividad luego de sufrir una lesión de fractura de nariz que le propicio Jair Pereyra en el partido contra Chivas. Fabbro jugó la segunda mitad del partido que bastaron para que conectara el balón hacia el área rival. .