"Nunca será bien recibidos los empates en casa": Sergio Bueno

Imagen: Fan Mx

"Los empates en casa nunca serán del todo bien recibidos. Pretendimos regresar a la senda del triunfo pero nos encontramos un gran adversario que ofreció también dificultades y la realidad es que el equipo (Jaguares) está un poco golpeado por los resultados ante Pumas y Monterrey, partidos donde recibimos muchos goles" , declaró en conferencia de prensa el estratega Sergio Bueno al término del encuentro ante el equipo de León.

Luego de dos derrotas consecutivas, el estratega de Jaguares es consciente que la realidad del conjunto chiapaneco se ha ido descarrilando y ante León, la prioridad del equipo era componer las cosas, priorizar cuestiones de orden y organización dentro del terreno de juego, cuestiones a las cuales el técnico de Jaguares ve mejoradas sustancialmente aunque en algunos momentos la plantilla se descuidó generando que el rival (León) tuviera algunas llegadas de peligro al arco comandado por Moisés Muñóz.

"En algún lapso del partido también se sentía que podíamos llegar con alguna peligrosidad, de hecho tuvimos algunas jugadas generadas en ataque, no en la medida que pretendemos como este equipo ha ofrecido en algunos otros partidos pero al final el resultado termina tomando otro valor. No es fácil reponerse de las dos derrotas pasadas pero hoy hubo una mejoría. El equipo creo que hoy luchó y en términos generales están con buen ánimo, sabedores de que recuperamos un poquito el rumbo, claro, no es el que queremos, no estamos conformes con el resultado pero bueno la realidad es que seguiremos insistiendo", manifestó el estratega de la escuadra chiapaneca.

Finalmente, Sergio Bueno puntualizó que el equipo tendrá que animarse y recuperar la confianza para disputar con toda la garra felina los últimos cuatro encuentros que restan por disputar en la Liga Mx, de vital importancia rescatar unidades ya que el panorama en la tabla del cociente para los felinos no luce nada bien.