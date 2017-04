Por debajo del objetivo en Jaguares de Chiapas

Google Plus

Llegó el fin de semana y con ello la actividad en el estadio zoque Víctor Manuel Reyna con el partido de la fecha catorce del Torneo Clausura 2017 en la Liga Bancomer MX, donde Jaguares de Chiapas recibe a los Xoloitzcuintles de Tijuana, donde será de vital importancia que el conjunto chiapaneco obtenga las tres unidades, vitales para la permanencia en el máximo circuito del futbol mexicano.

Si bien, el conjunto de Chiapas ha tenido altibajos durante el trayecto del certamen, pero ahora que se aproxima la recta final del torneo, las cosas se tornan complicadas y las aguas turbulentas ya que equipos como Puebla, Monarcas e incluso Veracruz, equipo que se encuentra al fondo de la tabla porcentual han sumado algunas unidades y de seguir asiéndolo, podrían dar como resultado despedir a Jaguares de Chiapas del máximo circuito.



La escuadra comandada actualmente por el estratega Sergio Bueno, deberá tener en mente el único objetivo de sacar las 3 unidades en los partidos que restan ante Querétaro, Santos, Atlas y el próximo ante Xolos de Tijuana.

En lo que va del torneo, los felinos han cosechado 7 derrotas, 2 empates y solamente 4 victorias, resultados que le acreditan hasta el momento 14 unidades, mismas que los sitúan en el peldaño décimo quinto de la tabla general.

Cuando parecía aclararse el panorma para los chiapanecos luego de conseguir la victoria ante los conjuntos de Toluca, América, Guadalajara e incluso al actual campeón, Tigres, la mala racha volvería para los de la selva pues dejaron de dar las espectaculares actuaciones y terminaron perdiendo las tres unidades ante conjuntos como: Veracruz, Monarcas Morelia y Puebla, equipos con los cuales se disputa los últimos lugares de la porcentual y permanencia en primera división. Partidos que eran vitales ganarlos terminaron regalándolos, motivo por el cual ahora se encuentran mayormente con un panorama turbulento, aruñando con las garras que les quedan cuando se aproxima la recta final del Clausura 2017.

Cabe destacar que Chiapas, es uno de los conjuntos que mayor número de extranjeros registra en su plantilla, jugadores de renombre y potencial desempeño en terreno de juego, incluso algunos seleccionados nacionales de su país, con lo cual deja entrever que plantilla es lo que sobra pero no termina por demostrar lo que exige estar en el máximo circuito, un plantel que si bien podría estar colocado en los primeros lugares de la general y no estar peleando el no descender y a esperas de ciertas combinaciones de resultados que se susciten en las próximas jornadas.