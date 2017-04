Sergio Bueno: "Ahora tendremos que jugar con presión de la buena"

Google Plus

(Foto: Damián Besares | VAVEL)

Jaguares cayó en un partido de suma importancia ante Xolos, situación que ha dejado incómodo a al plantel chiapaneco y a su director técnico, Sergio Bueno.

Así lo señaló en conferencia de prensa, indicando que el partido debió ser otro:

"Sí, sin duda (fue una derrota dolorosa). En el momento menos pensado nos hemos equivocado en el partido. No era un partido sencillo para ninguno de los dos y dentro de lo que cabe existía control. Nuestro arquero que ha tenido grandes actuación le tocó tener esta equivocación de la cual nos tenemos que reponer todos".

Lamentó que sigan cometiendo errores habituales que han costado goles en contra a lo largo del centamen:

"Lo que hemos venido padeciendo y se ha hablado constantemente en el equipo que no hemos sabido diluir la peligrosidad del adversario. De un corner no te pueden hacer un gol; tuvimos la opción de frenar la jugada varias ocasiones, nos hacen el gol y vino la parte tensa para nosotros".

Indicó que el tema del descenso no es un tema nada sencillo y ahora deberán jugar con mucha más presión las últimas jornadas:

"La realidad es que es un evento sufrido, pero así como aquella vez confío en que el equipo va terminar dando la cara. Es más que obvio que nos ha costado ganar las últimas 6 jornadas, estamos atorados, lo hemos intentado de muchas maneras y no damos en el punto".

Por último, declaró que su equipo deberá trabajar en la parte mental ante este cierre de torneo que será dramático en la zona baja del cociente ya que solo están a un punto del último lugar del Veracruz que es último de la porcentual:

"Cuando hablo de jugar con temperamento y personalidad me refiero al final del torneo. No estoy señalando hechos pasados, eso ya no se remedia".